VIDEO: Critican a Alejandra Guzmán por permitir que su guardaespaldas agreda a reportero

Ciudad de México.- Luego de haber hablado de la polémica relación que tiene con su hija, Alejandra Guzmán sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. En esta ocasión la cantante mexicana fue tachada de "fría" al permitir que uno de sus guardaespaldas supuestamente maltratara a un reportero que se encontraba entrevistándola en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Así lo informó el conductor Javier Ceriani para programa digital Chisme No Like, quien denunció que el guarura atacó a uno de sus periodistas, quien intentaba cuestionar a la intérprete sobre su vida laboral y familiar, misma que no hizo nada al constatar el mal actuar de su empleado. En el video se ve al agente de seguridad bloquear el camino del comunicador e incluso lo empuja.

Ceriani reprobó el actuar de Alejandra, la cual solo se limitó a observar cómo su guardaespaldas agredía al reportero de nombre Enrique de la Rosa, principalmente, porque ella tiene "un historial de violencia", además de que el tema por el que la entrevistaba no era algo controversial y siempre se le trató con respeto y amabilidad.

A mí lo que me impacta de esto es la frialdad de Alejandra Guzmán, una mujer que tiene un historial de violencia, cuchilladas, golpes, a sus exmánager, a sus parejas, violenta en general, que se quedaba mirando allí, como su guarura maltrataba a un periodista, porque, además, la nota estaba linda", afirmó.

El presentador argentino dejó en claro que el personal que se contrata es el reflejo de uno mismo, por lo que sostuvo que la hija de Silvia Pinal debe hacerse responsable por las acciones de sus guaruras: "¿Qué te pasa?, Alejandra Guzmán, ¿Qué te pasa?, porque tu guarura eres tú, desde el momento que contratas a alguien, eres tú".

Por último, el afectado manifestó que las preguntas que le hicieron a Guzmán no fueron fuertes, por lo que se sorprendió al recibir tal desplante, pero aseguró que no procederá legalmente por la lentitud de la justicia mexicana en este tipo de casos. De momento, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado acerca de lo sucedido.

