Adiós 'VLA': Tras 'amorío' con su jefe en Televisa y volverse hombre, protagonista vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una talentosa actriz, quien protagonizó varios melodramas y se vio envuelta en polémica luego de que surgieran versiones de que presuntamente tuvo una relación con un famoso productor de Televisa, volvería a la televisora de San Ángel luego de que en 2021 tuviera una participación especial en una telenovela. Se trata de Paulina Goto, quien empezó su carrera en el 2010 protagonizando Niña de mi corazón, proyecto en el que se transformó en un hombre, pues dio vida a unos gemelos: 'Andrés' y 'Andrea'.

La actriz mexicana de 30 años participó en melodramas como Miss XV, Mi corazón es tuyo, Un camino hacia el destino, El vuelo de la victoria, Vencer el miedo y Vencer el desamor, en donde tuvo solo una participación especial y desde entonces no ha hecho telenovelas, pues hizo la serie de Netflix Madre solo hay dos con Ludwika Paleta y estuvo en teatro con la obra Ghost, la sombra del amor. Aunque se dijo que habría perdido exclusividad, esto no fue aclarado.

Paulina Goto en 'Niña de mi corazón'

Como se recordará, al protagonizar Niña de mi corazón y Miss XV, ambas producidas por Pedro Damián para Televisa en 2010 y 2012, se dijo que ella y el productor se habrían involucrado sentimentalmente, aunque él es 38 años mayor. En ese momento la actriz tenía 18 años de edad y Damián 56. Aunque nunca fue confirmado este supuesto romance, luego de que la exTimbiriche Sasha Sokol denunciara al exproductor de Televisa Luis de Llano, medios volvieron a cuestionar a Goto al respecto.

En una entrevista publicada en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, la actriz se rehusó a hablar del tema y únicamente mencionó que ya todo estaba en el pasado y actualmente estaba tranquila. Goto pidió respeto a la prensa, pues no quería revivir detalles: "Yo estaba muy chica, era mi primera experiencia haciendo televisión, estando en el medio artístico, que se hablara de mí, y bueno, pues sí, definitivamente se mueven muchas cosas, porque no fue una etapa fácil en mi vida", dijo.

Y agregó que ella no tenía ninguna intención de seguir hablando del tema: "Hoy estoy tranquila, estoy en paz, y por eso ya no me interesa a mi hoy remover y hablar y salir a dar explicaciones". Y ahora, tras estar como invitada en el programa Hoy hace unos meses, la guapa mexicana estaría de regreso en las filas de Televisa con un nuevo proyecto. Así lo reportó el youtuber experto en espectáculos Alejandro Zúñiga, quien comentó que Goto habría sido llamada para participar en la nueva temporada que alista Televisa de Mujeres Asesinas.

Como se recordará, la polémica serie, en la que participaron actrices como Aleida Núñez, Kika Edgar, Edith González, Dulce María, Alejandra Barros, Lety Calderón y hasta las ahora conductoras Galilea Montijo y Yolanda Andrade, estrenó su primera temporada en el 2008 y tuvo la tercera (la última) en 2010, por lo que es hasta 12 años después que volverá a las pantallas con una cuarta.

"Ahora se dice que las que fueron invitadas a hacer un capítulo, ahora son las de esta generación. En aquel momento arrancaba Ana Brenda, Angelique (Boyer), pero ahora están llamando a Paulina Goto, a Jade Fraser y Valentina Buzzurro, las nuevas generaciones. Las tres me parecen muy talentosas, muy buenas actrices", dijo al respecto. Por otro lado, en la cuenta de Instagram @noveleandomex sugirieron más nombres de actrices que posiblemente se unan a la nueva temporada.

Entre los nombres que circulan están el de Ana Layevska, que hace unos días fue vista en las instalaciones de la televisora, Silvia Navarro, Claudia Álvarez, Kimberly Dos Ramos, Alejandra Robles Gil y Adriana Louvier, aunque ninguna ha sido confirmada. Por otro lado, el nombre que sí está confirmado es el de Yalitza Aparicio y el del actor Luis Fernando Peña, pues ya difundieron algunas fotografías y parte de la que sería su historia.

