De esta forma, Susana Dosamantes logró que Paulina Rubio ingresara a Timbiriche

Ciudad de México.- La actriz de Televisa, Susana Dosamantes fue una persona de renombre en las telenovelas por lo que era alguien influyente durante los 80, al lograr de forma accidental que su hija Paulina Rubio ingresara de forma accidental al proyecto Timbiriche, mismo que para esos años iba iniciando muy fuerte al tener a estrellas como Thalía, Erik Rubín, entre otros.

Fue gracias a pertenecer a esa ola de estrellas infantiles que pudo convertirse en una de las figuras más importantes en México durante los años 90, así como en los 2000, con éxitos como Ni una sola palabra, Mío, Yo no soy esa mujer, entre otros. Paulina cosechó una gran carrera como cantante alejada de la imagen de su madre, pues pocos supieron que era hija de una actriz.

Yo estaba trabajando con el señor Ernesto Alonso en una telenovela y entonces siempre he llevado a mis hijos donde quiera que voy porque quiero pasarlo con mis niños, llevaba a una nana para que me ayudara mientras grababa. Y me dice Ernesto Alonso que si no quería que los mandara a jugar a un cuartito y ahí se quedaron, resulta que era el CEA infantil", dijo.