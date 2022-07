¿Fan de Bad Bunny? El cantante tendrá una reunión virtual gratis con sus fans este 2 de julio

Ciudad de México.- Uno de los tópicos que ha envuelto al cantante de reggaeton Bad Bunny y por el que ha sido severamente criticado es el alto costo de los boletos para sus conciertos, pues se han reportado entradas de hasta en 15 mil pesos cada una; no obstante, el intérprete de Safera o Callaita anunció que, para celebrar con él el éxito de su más reciente material denominado 'Un verano sin ti', habrá una transmisión gratuita y todos sus seguidores, sin importar el sitio donde se encuentren, están invitados.

Este evento sin precedentes en la carrera del músico se llevará a cabo a través de su cuenta oficial de Instagram este sábado 2 de julio en punto de las 18:00 horas, aunque cabe destacar, se trata del horario local de Puerto Rico, por lo que en el caso de México, el evento será a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro, por lo que, para no perder detalle, se recomienda activar las notificaciones de la aplicación de la familia Meta.

Instagram @badbunnypr

Aunque no se ha revelado cuánto durará este evento gratuito a través de Instagram, el 'Conejo malo' pidió a sus seguirles tomar en cuenta que sería necesario que los celulares nos e quedaran sin batería, al tiempo de tener una conexión estable a Internet, pues además de música y una charla con él, se prometieron "juegos, premios y muchas sorpresas" y todo gracias a que Spotify reveló, el material de Bad Bunny es, hasta ahora, el más escuchado en la historia.

Hace unos días, la revista Rolling Stone publicó la más reciente entrevista que tuvo con el cantante de música regional Christian Nodal, en donde además de haber hablado sobre la vez que trató de atentar contra su vida, también señaló que era necesario quedara hacer canciones sin mensaje hubiera talento, lo que se tomó con un tono de ironía pues de inmediato arremetió contra las canciones de Bad Bunny.

"Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendej… y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo", remarcó el sonorense.