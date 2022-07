¿Fin de su matrimonio? Amante de Erik Rubín lo traiciona con Chapoy y Legarreta explota en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Otra bomba más! Una amante del pasado de Erik Rubín revela en exclusiva para Pati Chapoy en Ventaneando que reanudará su relación con el exTimbiriche, dejando a todos en shock. Luego de ventilar esta noticia, la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta reacciona a las afueras de Televisa a esta información sobre su esposo, luego de que en varias ocasiones fueran señalados por presuntas infidelidades y hasta de estar a punto del divorcio.

Tras 22 años de matrimonio, ambos han demostrado ser una pareja sólida, incluso en medio de fuertes escándalos y chismes que han surgido en medios. Aunque Rubín ha tenido que aclarar varios malentendidos tras destaparle varios romances (que ocurrieron antes de casarse) y hasta de portarse muy "coqueto" con una influencer y hasta con Apio Quijano en los 90's Pop Tour, ambos aseguran seguir muy enamorados y han reiterado que hasta el momento, aunque han pasado crisis, quieren seguir juntos.

¿Entonces cómo reaccionó Andrea a la noticia de que su esposo vuelve con su ex? Y es que no retoman su relación amorosa, sino la laboral, pues Alejandra Guzmán lo 'traicionó' al confirmar antes que él y en exclusiva para Pati Chapoy que Erik Rubín será el invitado especial en su concierto el próximo 30 de julio en la Arena de la CDMX ahora que inició su gira en solitario llamada 'Tuya Tour' tras finalizar 'Perrísimas Tour' con Paulina Rubio, con quien alguna vez se disputó el amor del cantante.

Alejandra Guzmán y Erik Rubín

"El 30 es un día muy importante, tendré tres invitados que nadie se lo espera", dijo 'La Guzmán' a Pati. "El primero es Aleks Syntek, que adoro y después de 20 años canté su tema que fue un tema que me sacudió el alma. Lloré pero tenía que llegar a mí esa canción que adoro, después de 20 años dije: 'wow que llega en el momento justo'. Y va a estar Erik Rubín y me encanta porque será un momento muy especial. Y Fey que otra vez vuelve a los escenarios. Le dije 'vente' y sí quiso", confirmó la cantante.

Posteriormente, en entrevista con reporteros afueras de Televisa, en un video publicado por Edén Dorantes en YouTube, Legarreta primero habló de su cumpleaños número 51 el próximo 12 de julio y cómo lo celebrará, afirmando que planean irse de viaje y quiere que la visiten sus padres: "Amo viajar, el mundo está en mi lista de deseos, aprovecharemos pero en agosto creo que viajaremos. Estamos terminando de decidir a dónde será".

Amo viajar por lo que significa la convivencia las 24 horas del día con mi familia (...) Ya les dije a mis papás que estén conmigo en mi cumpleaños, es una forma linda de celebrar".

Sin embargo, el reportero de Ventaneando Ricky Manjarrez, le preguntó directamente qué opinaba de que su esposo Erik se vuelva a reunir con una exnovia y si acudirá al concierto para 'echarle un ojo', a lo que Andrea explotó pues respondió con un contundente mensaje: "(Lo tomo) muy bien. ¡Ay no! No tengo que echarle ojo, lo acompañaría para celebrar, para cantar. Yo soy fan de Alejandra en muchos aspectos, sus canciones creo que me las sé todas, entonces me parece que la combinacIón es increíble", comentó.

Instagram @andrealegarreta

La conductora platicó que el intérprete les informó la noticia hace un tiempo y le pareció una gran idea, además de reiterar que a ella no le interesa el pasado que haya tenido, pues ambos formaron una familia juntos desde hace más de dos décadas. "Incluso Erik el otro día nos dijo 'qué creen', nos da gusto. Voltear hacia atrás y ver con quién anduvo y qué se yo, es absurdo", añadió. Finalmente, reveló que tiene una muy buena relación con la rockera.

Ella como artista y persona me parece encantadora. Cuando vino aquí (a Televisa), el apapacho que nos dimos. me encanta pensar que la gente se emocione muchísimo de verlos en el escenario, imagínate yo", finalizó.

Fuente: Tribuna