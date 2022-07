¿Galilea Montijo? Exconductora de 'Hoy' anuncia 'divorcio' en Televisa; le fueron infiel con hombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora de Televisa, quien abandonó el programa Hoy, deja a todos en shock al anunciar que se separó de su pareja pues lo descubrió siéndole infiel en su propia cama. Y además de todo, el engaño fue con otro hombre. ¿Se trata de Galilea Montijo, quien últimamente ha provocado revuelo por rumores de divorcio de Fernando Reina? No, sino que se trata de Vanessa Arias, quien el año pasado se integró al matutino para Las Estrellas Bailan en Hoy.

La sinaloense de 39 años debutó en Televisa en 1998 en la telenovela La Mentira y luego estuvo en otros melodramas como Amigas y rivales, Yo amo a Juan Querendón, Juro que te amo, Llena de amor, Abismo de pasión y Hasta el fin del mundo. También ha destacado como presentadora en Bandamax (canal de Televisa) en La reina del norte. En 2021, se integró al reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy en su segunda temporada, sin embargo, tras críticas y varias lesiones, Vanessa terminó siendo eliminada.

Ahora, la guapa sinaloense llega al foro de Miembros Al Aire, transmitido por Televisa, donde hace tremenda confesión: se separó de su exnovio, quien era violento con ella, tras descubrirlo con un hombre en su propia cama. Durante la emisión de esta semana, la actriz le contó todo a Paul Stanley, Jorge 'El Burro' Van Rankin, Raúl 'El Negro' Araiza y José Eduardo Derbez, dejándolos con la boca abierta. Todos hablaban de escenas de celos y si alguna vez ha hecho un 'pancho' justificado y ella reveló lo que le pasó.

"Sí he hecho panchos porque un vato con el que andaba... el que me golpeaba de Monterrey. Me golpeó 5 años. No obstante, me ponía el cuerno con las mismas compañeras de las telenovelas que hacía y todavía llegaba al foro y me saludaban todas", contó Vanessa, además de afirmar que nunca cobró venganza ya que el karma se encargó de hacerlo después. "Le caché muchos mensajes con muchas actrices, que aparte tenían pareja las actrices, una de ellas hasta casada con un productor", dijo.

Pero eso no era todo, pues aparte de violento e infiel, al parecer también tenía otra orientación sexual pues la actriz lo descubrió teniendo relaciones con un travesti en su propia casa, lo que finalmente detonó su ruptura: "Lo que me sacó de onda fue cuando lo caché con un vato. Me puse como loca. Me senté enseguida de la lavadora, me puse a llorar y todavía el hijo de la freg... me dijo que estaba loca y no había visto lo que vi".

Era un travesti, no estaban jugando. Con un hombre y ahí sí me puse bien loca porque ahí sí los caché y en mi casa. Por eso nunca hay que llegar de sorpresa a las casas porque luego uno se lleva sorpresas (...) estaban desnudos (...) Ahí sí nos separamos... creo que ya tenía como dos años con él, imagínate", dijo.

Por otro lado, al seguir hablando de infidelidades, uno de los Miembros, Raúl Araiza, nuevamente habló de cómo respondió en su momento cuando hicieron pública su infidelidad a su ahora exesposa Fernanda Rodríguez, a quien engañó con la también actriz Elba Jiménez. Cabe recordar que él y su entonces esposa se divorciaron en 2019, pero tienen una relación cordial actualmente pues tienen dos hijas juntos.

"Cuando hubo evidencia pública, en mi caso, escribí un comunicado, pedí disculpas, acepté lo que era real (...) le falté al respeto a mi familia, a mi mujer, actos de mal juicio dentro de mi adicción. Acepto lo que es, no todo lo que le aderezaron a la historia que es muy de este medio. 'Amante de no sé cuántos años y que las joyas', no ma... ni una paleta de grosella le disparé porque nada más la visitaba, comíamos poquitos cacahuates y me iba", confesó el conductor.

