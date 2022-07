'La Bebeshita' sufre otro accidente durante emisión de 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La influencer, Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', sufrió un accidente de nueva cuenta en una transmisión del programa de Venga la Alegría, luego de que se cayera terminando herida de una de sus rodillas, por lo que de manera inmediata requirió la intervención de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde actualmente cuenta con 2.9 millones de seguir, en la que publicó una serie de historias, así como un video hablando del recuento de los daños, dejando a muchos de sus fans preocupados, al pensar que es probable que ya no esté en la próxima emisión, con el fin de que descanse su extremidad.

Bebeshita sufre accidente en 'VLA'

¡Una vez más, nuestra querida @alexissoy sufrió una caída al término del programa!”, se podía leer en la descripción del video.

Aunque no todos los comentarios fueron buenos, pues hubo quienes le dijeron ser de una generación de cristal, al afirmar que muchos que sufren accidente se reincorporan de inmediato, con el fin de no llamar la atención, cosa contraria de ella, quien incluso casi llora, por lo que la acusaron de tener problemas emocionales, a lo cual ella no respondió a los ataques.

Gente de cristal, la gente normal que conozco se levanta rápido antes de que los vean", se logró leer.

Cabe mencionar que este tipo de accidentes son muy comunes en ella, pues hace apenas un mes se lesionó al realizarse la versión extrema del famoso ‘juego de las sillas’, luego de que tuvieran que correr por todo el foro y regresar por su lugar, sin embargo, en aquella ocasión resbaló, provocando que de forma inmediata fuera apoyada por un grupo de conductores.

