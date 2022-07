Tras amorío con jefe de Televisa, polémica conductora abandona 'Hoy' y debuta en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien trabajó en el programa Hoy y presuntamente tuvo un amorío con su jefe en Televisa, estaría a punto de abandonar esta televisora donde ya lleva más de 13 años, para irse a la competencia. El periodista Álex Kaffie informó que estaría a punto de firmar su primero contrato en TV Azteca donde le ofrecieron ser parte del reality MasterChef Celebrity México.

Se trata de la estrella argentina Cecilia Galliano, quien llegó a las filas de San Ángel para actuar en proyectos como el programa de comedia María de Todos los Ángeles y además le dieron la oportunidad de interpretar a varias villanas de telenovelas como Una familia con suerte, Mi corazón es tuyo y La Taxista. Pero sin duda alguna sus trabajos más conocidos han sido como conductora.

Ha sido conductora de programas como Los 10 primeros, Sabadazo, Se Vale e incluso hasta se unió al elenco del matutino Hoy Sábado en 2010 el cual condujo al lado de Juan José Ulloa y Carlos Espejel. Apenas el pasado año la exesposa de Sebastián Rulli regresó a la actuación con la novela La Desalmada, del productor José Alberto Castro y ambos protagonizaron un escándalo pues habrían tenido una relación en secreto.

Durante el mes de noviembre del 2021 el exesposo de Angélica Rivera y Galliano protagonizaron la portada de la revista TVNotas debido a que fueron captados tomados de la mano al salir de un antro de la CDMX. Se manejó la versión de que tuvieron un noviazgo en secreto por alrededor de dos meses e incluso se culpó al exitoso productor de Televisa de haber engañado a la actriz colombiana Mimí Morales.

¿Dos meses de noviazgo? entonces hubo cuerno, hubo cuerno, porque todavía hasta hace 1 mes José Alberto, y lo sé de muy buena fuente, era novio de la colombiana Mimí Morales, hace 1 mes el señor tenía noviazgo con la actriz", declaró Kaffie en una transmisión del programa Sale el Sol.

Tanto la guapísima mujer argentina de 41 años como José Alberto desmintieron que fueran más que amigos y aseguraron que solo se trató de un chisme de la revista y: "Yo al señor Güero lo respeto muchísimo, lo conozco de hace muchos años, me dio una gran oportunidad, lo quiero mucho. Y ahí salíamos de ver todos juntos el último capítulo de La Desalmada. No, no hay romance", explicó Galliano en entrevista para Suelta la Sopa.

Luego de haber culminado con las grabaciones de La Desalmada poco se ha sabido sobre Cecilia en el medio artístico y al parecer tras no tener ningún ofrecimiento en Televisa, ahora estaría a punto de irse a TV Azteca. A través de la columna que escribe en El Heraldo de México, Kaffie asegura que la conductora ya tiene un pie dentro del reality de Azteca Uno y que solamente tiene que hacer las negociaciones para ya firmar el contrato:

Pasó el casting que le hizo la chef Betty y ahora solo falta arreglar la cuestión monetaria", aseguró el Villano de los espectáculos.

