Tras la muerte de Fernando del Solar, Andrea Legarreta resalta que nunca hubo desplantes en 'Hoy'

Ciudad de México.- La muerte del conductor de TV Azteca, Fernando del Solar, sigue sacudiendo a la audiencia pública y en especial a las personalidades de la pantalla chica que compartieron espacio con él, no solo en la televisora del Ajusco, sino también en Televisa, pues a lo largo de su carrera también fue parte del elenco de conductores del matutino Hoy, situación por la cual Andrea Legarreta aseguró que el deceso del argentino la sorprendió e incluso, la llevó a hacer algunas declaraciones sobre su sinergia en el estudio.

Cabe destacar que además de Legarreta, Galilea Montijo es una de las conductoras más importantes del espacio de Las Estrellas, hecho que ha llevado a ambas a ser señaladas como las responsables de los movimientos que hay entre el elenco pues algunos rumores resaltan, son ellas las que determinan quién se queda y quién no dentro de los conductores de cada segmento, motivo por el que la estadía de Del Solar en Hoy, la cual fue solo de tres meses, haya llevado a la esposa de Erick Rubin a ser señalada como una de las que con desplantes, lo sacó de los foros de San Ángel.

Instagram @fernandodelsolar

Incluso, fue por este motivo que los homenajes y palabras de despedida que se difundieron en el programa la mañana del viernes 1 de julio han sido señalados como "hipócritas" pues tras 20 años al frente del programa, los televidentes y hasta algunos de los que han sido parte del programa aseguran que ella es quien manda y no los productores, situación que la llevó a romper el silencio y aclarar cómo fue la relación entre ambos.

"He visto algunos comentarios como de: 'Es que ustedes no lo trataban bien'. Yo, hablando por mí, por lo que yo viví con él, te puedo decir que a mí no me quedó ese saco, a mí o me quedó en absoluto. Tengo la certeza del trato que yo le di, de lo que compartimos", resaltó Legarreta.