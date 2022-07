Adiós 'Hoy': Galilea Montijo y Andrea Legarreta vetan a actor de Televisa y lo 'corren' de programa

Ciudad de México.- De nueva cuenta las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta están envueltas en una nueva polémica debido a que las acusaron de haber provocado que un famoso actor de Televisa no continuara trabajando en el programa Hoy. Como se recordará, se dice que este par de famosas son las más influyentes de la empresa y además de las pocas que aún conservan su contrato de exclusividad.

De acuerdo con información filtrada por el canal de YouTube Chacaleo, la originaria de Guadalajara y la esposa del cantante Erik Rubín provocaron que José Eduardo Derbez renunciara a la emisión matutina del Canal de Las Estrellas por supuestos malos tratos. Fue en 2017 cuando el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez hizo su debut en Hoy mientras estaba al mando el productor Reynaldo López.

El actor de telenovelas como Miss XV, Qué pobres tan ricos y Cita a ciegas acaba de dar una íntima entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante en la cual destapó por fin porqué no continuó trabajando en este programa. Según dijo el joven actor, nunca se terminó de acoplar a la dinámica que había en Hoy, sin embargo, descartó que alguno de sus compañeros se haya portado mala onda con él.

Yo empiezo el programa Hoy y me doy cuenta que todo es muy rápido, gente corriendo... pero realmente todos me recibieron muy bien. Yo estaba muy contento ahí, pero… nunca me terminé de acoplar…", explicó en el programa El minuto que cambió mi destino.