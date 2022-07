Adiós 'Hoy': Tras desfigurarse y un divorcio, exvillana de TV Azteca deja Televisa y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida villana de telenovelas, quien estuvo unos años en TV Azteca y Televisa, aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy con tremenda exclusiva tras su tormentoso divorcio. Se trata de Olivia Collins, quien formó parte del elenco del programa Hoy hace apenas unas semanas en Las Estrellas Bailan en Hoy, pero tuvo que renunciar por una difícil enfermedad que padece: el vértigo, el cual se le dispara por estrés. Esto la hacía perder el equilibrio debido a que los nervios del oído se inflaman.

Olivia Collins en Programa 'Hoy'

Collins inició su carrera en Televisa en 1981 y ha participado en melodramas como Dulce desafío, María José y Te Sigo Amando. En 1998, se cambió al Ajusco donde actuó como antagonista en El candidato y Como en el cine. No obstante, en 2001 anuncia su retiro y se va a vivir a España con su entonces esposo. Aunque hizo un melodrama en Venevisión, la actriz sufrió un infierno con el padre de sus hijas, ya que sufrió violencia. Su separación se dio hasta el 2009.

Olivia Collins en 'Dulce desafío'

La actriz mexicana de 64 años luego regresó a México y volvió a las filas de la televisora de San Ángel, donde estuvo en proyectos como Dos Hogares, Mi corazón es tuyo, El Bienamado y SOS Me estoy enamorando. Este año también se unió a la primera temporada de la serie de comedia Albertano contra los mostros con 'Albertano' y Maribel Guardia, donde dio vida a la 'Bruja Casilda', personaje para el cual apareció apareció completamente desfigurada pues su caracterización estuvo de terror.

Olivia Collins como la 'Bruja Casilda'

Tras participar en la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy en el programa Hoy con Oscar Medellín como su pareja de baile, tuvo que renunciar a la competencia por problemas de salud, pues el vértigo no la dejaba estar ni en los ensayos. Ahora, Olivia cambia a Televisa y apareció en Ventaneando dando una entrevista exclusiva. Y es que junto a sus compañeras Lourdes Munguía y Ana Patricia Rojo ofrecieron rueda de prensa por la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, que se estrena este fin de semana en la CDMX.

Conductores revelaron que el exesposo "la correteaba" y le decía "cosas horribles", según relató Pati Chapoy al aire. "Resulta que este marido no la trató muy bien que digamos pues cuando Olivia toma la decisión de separarse le hizo la vida imposible", sostuvo Pati y Pedro Sola estuvo de acuerdo. Ambos recordaron que hace tiempo ambos la entrevistaron en el salón de belleza de Alfredo Palacios porque ahí "ella se sentía como en casa" y Pedrito reveló el secreto que Collins le reveló y utiliza hasta la fecha: "Me enseñó cómo detener las lágrimas, cuando no puedes más y quieres llorar, te aprietas la nariz", dijo.

Pati confirmó que actualmente Olivia está soltera pero le preguntaron si le gustaría tener pareja luego de su tormentoso divorcio: "No quiero negarme al amor (...) no me vuelvo a casar eso sí, con papeles nunca porque las cosas legales son horribles y cuando te quieres divorciar no te protege nada y se quedan con todo, no te dan nada... ¿pa' qué?", compartió. Por otro lado, alertó sobre focos rojos en una relación enfermiza luego de lo que ella vivió.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

"La inseguridad tanto de una mujer como un hombre se manifiesta con los celos. Los celos es una enfermedad y destruye cualquier sentimiento porque cuando te quieren controlar... una cosa muy sencilla que a mí me pasaba. 'Oye no te vistas así', '¿dónde estás, por qué no me hablaste?' o sea por favor. No, libertad y entender la libertad del otro", dijo y añadió: "Otro foco muchas veces es la manera de hablar. Yo identifico mucho a los hombres cuando empiezan a hablar muy de ellos".

En cuanto haya una violencia verbal, huye porque no los vas a cambiar", finalizó.

