Concierto de The Weeknd en Filadelfia termina en tragedia; un hombre sufrió una caída de 12 metros

Filadelfia, Estados Unidos.- De acuerdo con el reporte oficial recientemente emitido por el Departamento de Policía de Filadelfia, durante el concierto de The Weeknd el pasado jueves 14 de julio en el Lincoln Financial Field, un hombre bpues este cayó de una escalera mecánica y sufrió una caída de 12 metros de altura, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital donde desafortunadamente no se pudo hacer nada para salvarlo.

Aunque han pasado varios días desde el accidente, no se conocían los detalles del siniestro hasta ahora, donde se reveló que el masculino de 32 años de edad sufrió un traumatismo craneal, evento por lo que pese a haber sido llevado al Hospital de la Universidad Thomas Jefferson cerca de las 23:00 horas del día antes mencionado, no se pudo hacer nada para salvarlo y a los pocos minutos de su ingreso fue declarado muerto.

En más detalles, se informó que la caída fue accidental y la persona en cuestión al parecer era un miembro del staff, por lo que los asistentes al concierto que forma parte de la gira de The Weeknd por Estados Unidos no se percataron de los hechos, pues se dio una vez que la presentación concluyó. Sin embargo, se dijo que la empresa Live Nation, la cual funge como promotora del evento, también estuvo involucrada en el festival Astroworld donde el el rapero Travis Scott se presentó y lo cual dejó tres personas sin vida.

Hasta ahora, no se sabe si hay alguna persona detenida por este hecho pues, pese a que se remarcó que fue un accidente, se ha argumentado que la promotora tuvo que haberse hecho cargo de la seguridad no solo de los asistentes, sino también de los trabajadores que se desempeñaron en montar el escenario y con ello, hacer que el evento de la gira denominada 'After Hours til Dawn' del interprete de temas como Blinding Lights o Save your Tears terminara en saldo blanco.

El concierto sucedió el pasado 14 de julio en el Lincoln Financial Field. Foto: The New York Post

En cuanto al artista, tampoco se ha pronunciado por este hecho pues se cree, es con la intención de no afectar su gira, al cual tuvo que ser pospuesta en 2020 debido a la presencia de la crisis sanitaria por Covid-19 y ahora que ha retomado la actividad, no es la intención de cancelar las fechas ya pactadas no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá donde se pretendía el tour diera inicio.

