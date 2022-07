De no creer: Actor de la serie 'Power Rangers' es sentenciado a muerte; cometió este delito

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Durante la década de los 90 la televisión estadounidense sacó una de las producciones más exitosas, pues además de mezclar acción y aventura, involucraba efectos especiales que no eran tan comunes en la pantalla chica. Se trata de Power Rangers, proyecto que cruzó barreras internacionales y pronto catapultó la fama de sus personajes; no obstante, esto no fue suficiente para uno de ellos quien se enfrentó a la justicia y resultó condenado a muerte.

El actor en cuestión es John Julius Jacobson Jr., mejor conocido como Skylar DeLeon quien en conjunto con su esposa y un grupo de amigos, cometió asesinato en 2004 pues se dijo, conocieron a una pareja que había puesto a la venta su yate y, debido a que ya contaban con algunos delitos debido a que atravesaban una fuerte crisis económica, robaron la nave y asesinaron a quienes la ponían en venta, situación que llevó a todos a estar tras las rejas.

El actor Slylar DeLeon participó en la serie 'Mighty Morphin Power Rangers'. Foto: Twitter @Lared1061

DeLeon había manifestado no tener una vida fácil, pues cuando alcanzó la fama por su participación en Mighty Morphin Power Rangers, confesó que durante su infancia era abusado por su padre; sin embargo buscó la manera de lidiar con ese hecho y hasta llegó a ser miembro de la Marina de Estados Unidos. Aunque pareciera que todo iba bien, su falta de compromiso lo llevaron a ser expulsado. Posterior a esto, contrajo nupcias con una mujer identificada como Jennifer con quien pronto comenzó a sumar delitos.

Investigaciones destacaron que el actor, su pareja y dos amigos en común, atacaron a una pareja en Newport Beach Harbor, víctima a quienes obligaron a cederles los derechos del yate que estaban ofreciendo y, tras haberles hecho caso, los maniataron y lanzaron al lago, sitio donde la pareja murió ahogada, crimen que pronto sería descubierto por el Departamento de Policía del lugar.

Fue uno de los cómplices quien confesó los hechos y esto llevó a enfrentar un juicio en contra de los cuatro responsables, algo por lo que recientemente se anuncio, el actor de la serie de acción fue condenado a pena de muerte y para ello, recibirá una inyección letal en California, acción de la que se desconoce la fecha de ejecución pero que ha cobrado relevancia debido a su corta carrera dentro de la televisión.

A modo de remate, se informó que el acusado morirá bajo el nombre de Skylar Preciosa DeLeon pues en el proceso en que se buscó dictar sentencia, optó por cambiar de sexo, algo por lo que incluso se sometió a tratamientos hormonales proporcionados por el Estado. En cuanto a la esposa del histrión, su sentencia fue a cadena perpetua sin derecho a fianza, por lo que los hijos que tienen en común, deberán estar a cargo de un familiar mientras alcanzan la mayoría de edad.

Fuente: Tribuna