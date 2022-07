Divorciada y desfigurada: Tras desaparecer de Televisa, villana renuncia a 'Hoy' y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien permaneció 14 años desaparecida de las novelas de Televisa, renunció al programa Hoy hace unas semanas y la mañana de este miércoles 20 de julio reapareció en la competencia, TV Azteca. La villana de melodramas dio una entrevista exclusiva al matutino Venga la Alegría para hablar del infierno que vivió al lado de su primer esposo y padre de sus hijas.

Se trata de la guapísima mujer Olivia Collins, quien hizo su primera aparición en la pantalla de San Ángel actuando en novelas como Angélica, Dulce desafío, María José y causó furor al dar vida a las antagonistas de Te sigo amando y Soñar no cuesta nada. Luego en 1998 decidió unirse a las filas de la empresa del Ajusco donde apareció en los melodramas El Candidato y Como en el cine.

En el 2001 la también productora anunció su retiro y se fue a vivir a Santiago de Compostela, España, en compañía de su esposo pero su matrimonio terminó siendo un calvario. Collins regresó hasta 2010 luego de 14 años retirada de la empresa y su primer proyecto fue la telenovela Dos hogares. Hace poco participó en S.O.S me estoy enamorando (2021) y se integró a la nueva serie de comedia Albertano contra los mostros.

En este proyecto la originaria de Chile dio vida a la bruja 'Casilda', personaje para el cual tuvo que hacerse una dramática transformación y que la hizo acabar desfigurada del rostro. Además fue invitada a participar en la tercera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy al lado de Oscar Medellín pero a mitad de la competencia decidió renunciar por problemas de salud. Cabe resaltar que su compañero sí pudo llevar a la gran final al lado de Cinthia Aparicio.

Luego de salir del aire en Televisa, la mañana de este miércoles 20 de julio Collins traicionó al programa Hoy pues dio una entrevista exclusiva al matutino Venga la Alegría para hablar sobre el maltrato y violencia dentro de los hogares. La guapísima actriz rubia dijo sentirse indignada por el caso de su colega Mónica Dossetti, quien estuvo a punto de ser estrangulada por su propio hermano José Dossetti en el comedor de su casa.

No puedo creer que no exista un respeto, me pone triste, sí conozco lo que es eso, me pone mal, mal", expresó conmovida.