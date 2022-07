Divorciada: Tras 'amorío' con ejecutivo de Televisa, actriz pierde exclusividad y llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras perder su contrato de exclusividad en Televisa luego de 37 años en la empresa y haber formado parte del elenco del programa Hoy, una polémica actriz de telenovelas aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca y revela si tuvo o no un romance con un alto ejecutivo de la televisora. Se trata de Lourdes Munguía, quien aclara en la emisión de espectáculos si alguna vez tuvo que ver con el directivo Víctor Hugo O’Farrill y deja en shock por sus declaraciones sobre el director Coco Levy.

Munguía debutó en la empresa de San Ángel en 1982 en Gabriel y Gabriela, aunque ya en los 70's había empezado a participar en varias películas mexicanas. Desde entonces ha actuado en telenovelas como Muchachita, Destino, Pueblo chico, infierno grande, El privilegio de amar, Así son ellas, La madrastra, Amar otra vez, Heridas de amor, Hasta que el dinero nos separe, Cuando me enamoro, Abismo de pasión Por amar sin ley y la última Vencer el pasado, el año pasado.

En 2019, la actriz de 61 años perdió su contrato de exclusividad con Televisa luego de 37 años. Afirmó que ejecutivos la llamaron y le indicaron que ya estarían contratando por proyecto, lo que no la sorprendió por completo pues relató que ya varios compañeros habían pasado por lo mismo y le habían advertido que pronto se la quitarían. Aunque en 2021 también estuvo en Las Estrellas Bailan en Hoy y hasta reveló en 'Ponle la cola al burro' que se divorció de un hombre que nunca la apoyó, ahora se une al Ajusco.

Lourdes apareció en entrevista en Ventaneando y reveló en exclusiva para el programa de Pati Chapoy si alguna vez anduvo con un ejecutivo como se dijo. En medio de las acusaciones de abuso y acoso que varias actrices han hecho contra productores, la actriz fue cuestionada sobre este tipo de casos. Por este motivo, recordaron que hace varios años se supo que el exejecutivo de Televisa Víctor Hugo O’Farrill, presuntamente estuvo relacionado sentimentalmente con algunas actrices como Érika Buenfil, Salma Hayek y Lourdes, quien aclaró esta información.

"Lo que pasa es que con Víctor Hugo O’Farrill fue nuestra época de oro, se puede decir, porque habíamos pocas actrices y nos cuidaban mucho, era el centro de capacitación, que se llamaba 'star system', nos cuidaban y nos preparaban mucho", dijo. Al preguntarle si alguna vez Víctor Hugo se sobrepasó con ella o con otras actrices, reveló: "Jamás, es un caballero, él es una persona muy linda, muy importante para mi carrera y todo. En donde quiera que esté, que Dios lo bendiga".

Y agregó: "Es un caballero, como muchas personas bien importantes, bien finas que estaban en la televisión en ese momento, seguramente, pues de repente se cuela alguien que no tiene esa clase". Sobre la polémica en la que se encuentra Coco Levy, quien fue acusado de abuso y acoso por varias actrices como Danna Ponce y María Bobadilla, Lourdes opinó: "Ahí sí no sé, pero siempre cuando escucho de un caso así, digo yo, pues si es tan buena persona, en mi experiencia, es tan lindo, tan tierno".

"Bueno, a Coco desde chiquito que lo conocí, jamás pensaría. No sé y no me informo, yo me quedo con lo que pienso de esa persona", mencionó y tuvo fuertes declaraciones sobre las actrices, afirmando que ellas podían haberse negado a propuestas indecorosas: "Tú puedes escoger. Esas chicas que les ha pasado, si les dicen: 'Oye, necesito que te desnudes para ver', dices: 'Pues no, no me desnudo, con permiso y bye".

Finalmente, respecto a si ella ha enfrentado a algún abuso en su carrera fue tajante y sostuvo que no, pues si le ofrecían algo más, ella se negaba: "Si yo estaba seleccionada (para un proyecto) y querían algo más, decía: 'No, y si necesitas eso, pues me voy'... dejaba el trabajo que me estaban ofreciendo y seguía mi camino". Aunque Munguía no volverá a las telenovelas este año, el próximo fin de semana estrena la obra de teatro Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, en el Teatro Xola de la CDMX.

