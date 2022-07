Enfermo y en ruina: Tras unirse a Chapoy y veto de Televisa, exactor de TV Azteca da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor, quien estuvo vetado de Televisa por varios años y por ello se unió a la periodista Pati Chapoy en TV Azteca, reapareció en los medios de comunicación y compartió una nueva noticia sobre su salud. Durante la pandemia, el famoso declaró que estaba sufriendo una fuerte crisis económica, que estaba ahogado en deudas y que no tenía ni para pagar la luz.

Se trata del también comediante Germán Ortega, quien es conocido en el medio artístico por formar parte del duó 'Los Mascabrothers' junto a su hermano Freddy Ortega. Hace algunos años ambos famosos acabaron vetados de la empresa de San Ángel debido a que hicieron enfurecer a los ejecutivos al unirse a la televisora del Ajusco luego de quedarse sin su contrato de exclusividad.

Cuando llegaron a esta nueva televisora, Germán y Freddy aparecieron en programas como Venga la Alegría y Ventaneando. En la emisión de Pati Chapoy se convirtieron en uno de los consentidos pues mantienen una gran amistad con la periodista y con Daniel Bisogno. En una de sus múltiples visitas al foro de Ventaneando, los también productores de teatro y televisión hablaron del veto que les hicieron en Televisa.

Hasta la fecha, lo que estamos enterados es que no puede salir nuestro nombre ni nuestra imagen. Sólo tenemos agradecimiento para esa empresa", expresó Freddy en aquella época.

A finales de 2019, justo antes de que iniciara la pandemia, 'Los Mascabrothers' regresaron a Televisa tras recibir el perdón de los poderosos ejecutivos y aparecieron en el programa Hoy para dar la inesperada noticia. Meses más tarde, empezaron a trabajar en un nuevo proyecto y pudieron volver a la programación del canal de Las Estrellas con su serie Relatos Macabrones que fue todo un éxito y ya lleva tres temporadas al aire.

Aunque en el pasado Germán declaró estaba ahogado en deudas y además de que solicitó ayuda al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para poder liquidar sus cuentas y atrasos, al parecer la situación económica ya mejoró para él tras volver al teatro y la televisión. En una reciente entrevista con diversos medios de comunicación, el actor mexicano anunció que se someterá a una nueva cirugía estética.

A inicios del 2022, el conocido 'Mascabrother' ya se había hecho un tratamiento para resolver su calvicie el cual consistió en injertarle cabello folículo por folículo. Tras ver muy buenos resultados en seis meses, ahora Ortega planea una nueva intervención pero en esta ocasión será en la nariz: "Me lo hice por inseguridad porque no me gustaba verme como pelón y me van a operar la nariz y me tienen que levantar un poquito la puntita porque me va dejar respirar mejor".

Fuente: Tribuna y YouTube Sale el Sol