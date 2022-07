Jacqueline Bracamontes hace el viaje de sus sueños y confiesa que no quería llevar a sus hijas

París, Francia.- La querida exprotagonista de novelas de Televisa, hizo realidad uno de sus más grandes sueños, tras irse de viaje a un popular sitio turístico a nivel mundial; sin embargo, Jacqueline Bracamontes sacudió a las rede sociales después de confesar, a través de su cuenta oficial de Instagram que no quería llevar a sus hijas... ¿será que la actriz de Rubí (2020) ya se cansó de la maternidad?

Resulta ser que, el pasado martes, 19 de julio, la actriz de Las Tontas No Van Al Cielo y Sortilegio compartió reveló que había hecho realidad uno de sus sueños tras visitar París, Francia, en compañía de su familia y, según su publicación, parece ser que quien corrió con todos los gastos fue su esposo, Martín Fuentes, el reconocido corredor de carreras; sin embargo, Jacky hizo una declaración que podría sorprender a más de uno y es que reconoció que no quería llevar a sus cinco hijas.

Jacqueline Bracamontes viaja a Europa

Créditos: Instagram @jackybrv

Sí bien podría parecer que Bracamontes estaba buscando tener un romántico viaje a La Ciudad del Amor tras expresarse de dicha manera, lo cierto es que ella misma declaró que no quería que sus hijas los acompañarán a un viaje por Europa debido a que todas ellas aún son muy pequeñas y es que tan sólo, Jacky (su hija mayor) apenas tiene 9 años edad, por lo que considera que, existe la posibilidad de que no recuerden mucho de esta aventura que vive con su familia.

Entonces... ¿por qué terminó por llevarlas? Según declaraciones de la famosa, fue el mismo Martín Fuentes quien la convenció de que toda la familia acudiera al viaje, por lo que al final del día todos abordaron el avión a París y la misma Jacqueline reconoció que fue una idea grandiosa, ya que la experiencia con sus hijas ha sido fantástica. Cabe señalar que, de acuerdo a las publicaciones de la propia actriz y del mismo corredor, parece ser que el corredor es un padre consentidor y eternamente enamorado de sus hijas.

Debo confesar que yo no estaba de acuerdo en traer a las niñas tan chiquitas a Europa (Emi y Pau ni se van a acordar) Pero… papá insistió y no me arrepiento, ha sido increíble