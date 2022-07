"Sacó lo peor de mi": Laura Bozzo estalla y llama manipulador a Zerboni en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conductora peruana Laura Bozzo está dando mucho de qué hablar por su polémica participación en La Casa de los Famosos. En esta ocasión, la expresentadora de Televisa y TV Azteca arremetió en contra del actor Salvador Zerboni, con quien ella había formado una gran amistad y alianza durante su permanencia en el exitoso reality de Telemundo.

La discusión con el villano de melodramas de San Ángel comenzó desde la cena del pasado domingo, cuando la llamada 'Señorita Laura' aprovechó las cámaras para encararlo y decirle sus verdades. La también abogada le recordó al famoso galán que al iniciar la competencia él habló pestes de Natalia Alcocer y ahora que se encuentran en la recta final hasta se volvió su amiga y ya pasa mucho más tiempo con ella, que es del cuarto contrario.

Cómo ha cambiado esta casa, me encanta que en este momento haya esta sociedad entre Zerboni y Natalia, se alía con la persona de la que habló", expresó la conductora.

Laura y Zerboni discutieron durante la cena

Las palabras que dijo Bozzo hicieron enfurecer a Salvador quien señaló que iba a 'pintar su raya' y que comenzaría a jugar solo. Posteriormente recordó que él había hecho una promesa de cuidarle la espalda a la famosa de 70 años pues le recordaba mucho a su mamá, sin embargo, dijo que ya no podía seguirlo haciendo: "Como ya no la puedo salvar, esta es la lealtad que tiene... yo ya pinto mi raya... ya no puedo más, pensé que nunca me iba a deshacer de ti".

Ya cuando los cuatro nominados regresaron a la casa, Laura volvió a tomar las cámaras de Telemundo para enviar un mensaje a los televidentes y seguidores del reality en donde señaló que el actor de 43 años es un manipulador y eso causó que ella sacara todos sus demonios. La peruana estaba haciendo referencia a que presuntamente Zerboni le dijo pestes de Natalia y ella las desparramó con los demás, pero al final se retractó y la única que quedó mal parada fue ella.

La peor versión de mi misma me la ha sacado él, eso lo hacen los hombres manipuladores, sacan todos tus demonios, lo hizo con Daniella y lo hizo conmigo".

Posteriormente, Bozzo volvió a repetir que fue el mismo Salvador quien le contó que Alcocer había andado con un hombre casado y que destruyó una familia, sin embargo, al final dijo que él no sabía nada y ella quedó mal: "Está de íntimo amigo, ayudando a una persona que denigró hasta el primer día... él habló de Natalia, que le robó el marido a la esposa del presidente, que era una prepago y yo reaccioné contra ella, muy mal, pero sé pedir disculpas".

La abogada peruana, quien en 2021 estuvo huyendo de la justicia mexicana por una deuda millonaria con el SAT, agregó que el actor nacido en CDMX es un hombre incongruente pues de un día para otro se alió con Natalia tras haberla "odiado" y asegura que solo lo hizo para atacarla a ella: "Se hace íntimo de ella para atacarme a mí, ¿qué coherencia es esa?, yo ya le había puesto una raya por atacar a Daniella".

Fuente: Tribuna e Instagram @telemundorealities