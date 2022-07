¿Será eliminada? Rubí denuncia adelantos en 'La Academia'; Horacio Villalobos arrepentido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que ya se disculpó por haber declarado que a los mexicanos nos gustan los ídolos perdedores, el periodista de espectáculos y actual juez de La Academia: 20 años, Horacio Villalobos, manifestó que no quiere ser el responsable de la salida de Rubí Ibarra del proyecto de TV Azteca, en especial cuando la competidora quien demás se hiciera viral tras su fiesta de XV Años, aseguró que ya no puede más con las severas críticas en su contra.

De acuerdo con lo expuesto por la académica, ella intentó hablar con la producción de este proyecto exitoso de la televisora del Ajusco; sin embargo, manifestó que en caso de continuar quejándose ella sería la siguiente expulsada. "Son comentarios que son muy hirientes, que no tienen nada qué ver con tu forma de cantar, como lo que dijo Horacio de que yo era una perdedora, una no sé qué, o sea que ped…, yo me saqué de onda, y ahorita que estaba hablando con la chava, me dijo 'ok, te vas el sábado', yo siento que esos ya son comentarios innecesarios", manifestó Rubí.

Cabe señalar que estas declaraciones de inmediato generan reacciones, tal fue el caso del periodista Alejandro Zúñiga quien manifestó a través de la plataforma YouTube su descontento por el hecho de amenazar de esta manera a los concursantes del reality, lo cual también motivo por el que Villalobos rompió el silencio y lamentó que una crítica lleven a la concursante a ser la siguiente expulsada o incluso, que sea ella la que tome la decisión de abandonar el proyecto.

"Yo no quiero ser el causante o culpable si ella abandona La Academia porque son muchos factores los que influyen, el encierro, la presión, las galas, todo eso, yo le ofrezco una disculpa de corazón, como se la ofrecí en redes sociales", aseguró en entrevista.

Si bien el comunicado de prensa donde se disculpó por sus comentarios sigue en las redes sociales, Villalobos insistió en que cada critica que hace en las galas, no solo las dedicadas a Rubí sino al resto de los concursantes, van enfocadas a su trabajo vocal y desempeño en el escenario, por lo que insistió en que este hecho no debería ser tomado como algo personal. "Lo que pasa es que le falta a esta chica en el canto, ella también está incluida en la disculpa que ofrezco y lo reiteraré el sábado, que le ofrezco una disculpa si es que la ofendí", remató.

Hasta ahora, la producción o los directivos de la empresa notan mencionado nada sobre la posible salida de Rubí Ibarra o incluso, si ya se ubicó la persona que amenazó a la concursante con expulsarla el próximo sábado 23 de julio, fecha en que se realizará otro concierto donde la teleaudiencia es la que otorga votos a los participantes y, con base en ello, se decide la participación de cada uno.

