Tras 18 años en Televisa y salir del clóset, vetan a actor de novelas y se transforma en mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y cantante, quien estuvo 18 años en las filas de Televisa y los desenmascaró al revelar que cuando salió del clóset hace más de 15 años le dijeron que su carrera se había acabado, deja impactados a todos pues se vuelve mujer. Se trata de Christian Chávez, quien formó parte del icónico grupo musical RBD. Y es que el mexicano publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece con maquillaje para agradecer el apoyo luego de alzar la voz por la comunidad LGBTQ+.

Como se recordará, Chávez debutó en la televisora de San Ángel en melodramas como Clase 406 y Rebelde, en donde no solo protagonizó sino que tras el éxito del proyecto formó el grupo musical RBD que se volvió un fenómeno mundial. Aunque estuvo ahí varios años, hasta que hizo su último proyecto en 2018-2019, Like, hace poco el mexicano de 38 años despotricó contra Televisa, asegurando que nunca lo quisieron apoyar al filtrarse unas fotografías de él casándose con su entonces pareja.

Luego de que una revista publicara imágenes de su boda con un hombre en Canadá y lo 'sacara del clóset', señaló que ejecutivos y productores de la empresa buscaban que desmintiera la noticia, ya que de lo contrario le decían que ya no tendría papeles en telenovelas. Comentó que querían obligarlo a ocultar quién era realmente y prácticamente lo vetaron, aunque él de inmediato recibió una respuesta positiva de sus fanáticos, quienes siempre lo apoyaron.

Christian Chávez en 'Rebelde'

Chávez se volvió un defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y hace poco se involucró en una fuerte polémica al expresar su descontento contra el grupo Molotov tras asegurar que su canción Pu... de 1997 no pretende tener connotación homofóbica e incluso es considerada todo un himno para la comunidad. Debido a que recibieron fuertes críticas al señalar que la letra es ofensiva, y los integrantes se defendieron indicando que nadie debería ofenderse, Christian les mandó tremendo mensaje.

Chávez aseguró que no es así y pidió que no se ataque a la comunidad gay y se respeten sus derechos: "Somos una comunidad que ha sido golpeada durante años. Se han burlado de nosotros durante muchísimo tiempo" y añadió: "Es un 'hasta aquí' respetuoso pero no vamos a permitir ser broma de las personas nada más porque sí. Es un momento en el cual debe haber respeto para todos los seres humanos pero no podemos decir que es un himno de la comunidad".

Y es después de esta polémica que Christian subió una fotografía que desató furor, en la que aparece vestido de mujer y en otra con un estilo masculino. "Haciendo reflexión de todo lo que ha pasado por haber alzado la voz, estoy profundamente conmovido del apoyo que he recibido , de cómo han compartido sus historias conmigo, de sentir el abrazo de mi comunidad y también de tantos aliados", escribió en la imagen en la que aparece maquillado y con un top de brillos.

GRACIAS por que nuestra luz y ganas de cambiar el mundo puede más que muchos mensajes de odio, GRACIAS por que lo bueno siempre pesa más!!", escribió.

Instagram @christianchavezreal

Finalmente, agregó que no había subido la fotografía porque temía a las críticas, sin embargo, tras sentirse respaldado por muchos colegas, miembros de la comunidad y aliados en la reciente controversia en la que se vio involucrado, escribió: "PD. Esta foto no la había subido por separado por miedo a los comentarios o los likes y saben una cosa... sigo en el proceso de amarme tal como soy, luz y oscuridad".

Instagram @christianchavezreal

Fuente: Tribuna