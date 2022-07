Tras aparecer en prosticatálogo y despido de Televisa, protagonista llega a 'Hoy' con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien ya no cuenta con contrato de exclusividad, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy y compartió una inesperada noticia de su primer matrimonio luego de que se confirmara que los ejecutivos de Televisa la habían despedido de un importante proyecto. Se trata de la actriz mexicana Lucero, quien es recordada por haber participado en los melodramas más entrañables.

La conocida 'Novia de América' ha hecho tanto papeles de protagonista como villana en novelas como Chispita, Cuando llega el amor, Soy tu dueña, Mañana es para siempre, Lazos de amor, por mencionar algunas. Sin embargo, ya tiene más de una década alejada de la actuación y sus últimos proyectos en la televisora de San Ángel han sido siendo parte de realitys como La Voz... México y más recientemente El Retador.

Hace unos años Lucero estuvo involucrada en un fuerte escándalo debido a que reportaron que ella había formado parte del conocido 'prosticatálogo' de actrices, con el cual los altos mandos de Televisa ofrecían a sus estrellas más guapas a inversionistas y empresarios del canal a cambio de protagónicos. La cantante por supuesto estalló ante esta noticia y negó tajantemente haberse involucrado en algo como esto.

Fuente: Internet

El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", comentó en una entrevista retomada por el programa Ventaneando.

Hace unas semanas surgió que la mexicana de 52 años, quien presuntamente estuvo vetada de Televisa hace unos años, no volvería a fungir como juez de El Retador al igual que su exesposo Manuel Mijares y la actriz Itatí Cantoral. El conductor Pepillo Origel reveló en su programa Con Permiso del Canal Unicable que ninguna de estas tres celebridades había sido considerada para la segunda temporada del reality dominical.

Esta información resultó ser real debido a que hace algunas horas en el Canal de Las Estrellas se liberaron los primeros promos para promocionar el estreno de El Retador y la única persona que repite es la conductora Consuelo Duval. Aunque se desconoce quiénes serán los jueces, se sabe que famosos como Arath de la Torre, la India Yuridia, Adrián Di Monte y la cantante Dulce estarán participando como retadores.

Lucero no estará en El Retador

Pero esto no quiere decir que Lucero se encuentre 'congelada' de la empresa y es que la mañana de este miércoles 20 de julio reapareció en el programa Hoy dando fuertes declaraciones. La intérprete de éxitos como Electricidad y El privilegio de amar fue abordada por los reporteros en el Aeropuerto de la CDMX y aquí hizo insólitas revelaciones sobre su matrimonio con Mijares, de quien se separó hace más de 11 años.

Fuente: Twitter @programa_hoy

En primer lugar, la originaria de la CDMX resaltó la broma que le hizo el padre de sus dos hijos en la noche de bodas: "Es que yo le dije 'vente a ver las estrellas' cuando salí a la terraza y me dijo 'ya las estoy viendo', y yo 'es que de adentro no se ven', y me dijo 'no, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que yo quiero ver' y yo dije 'ah, bueno, órale', y ya me quedé viendo un ratito (el cielo) y luego ya me metí", recordó con humor.

Asimismo, respondió a los rumores que han circulado por años sobre que su boda habría sido una farsa y que en realidad se casó con el también cantante porque firmaron un contrato. Lucero negó esta versión y explicó que su enlace matrimonial fue tan mediático porque ellos así lo quisieron: "Decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y tener dos hijos, y nunca fue realmente como se rumoraba, fue simplemente la idea de poder invitar al público, que viera y estuviera en la boda a través de la tele porque no podíamos invitarlos a todos".

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy