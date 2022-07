Tras estreno de 'Vencer la Ausencia', Rosy Ocampo manda 'recadito' a la hija de Mariana Garza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A menos de 72 horas del estreno del melodrama, Vencer la Ausencia, la productora del proyecto, Rosy Ocampo, no pudo contenerse y le mandó tremendo 'recadito' a la hija de Mariana Garza, María Perroni, misma que trabaja en el melodrama y da vida a 'Rayo Rojo', además se encuentra en el elenco principal... ¿será que hay nuevo pleito en Televisa? Entérate de todos los detalles a continuación.

A principios de este año, María Perroni se encontraba acaparando a los medios de comunicación después de que se diera la noticia de que la adolescente había debutado oficialmente en el medio del espectáculo con Itatí Cantoral, en la obra de teatro Sola en la Oscuridad, sí bien la joven ya había tenido algunas pequeñas apariciones en televisión y en Anita la Huerfanita, junto a las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín, lo cierto es que este sería uno de los pasos más grandes que la hija de Pablo Perroni.

No pasó mucho tiempo para que Rosy Ocampo la contratara para la nueva edición de la saga Vencer, donde comparte pantallas con figuras como: Ariadne Díaz, Alejandra Barros y Mayrín Villanueva; sin embargo, este miércoles, 20 de julio, la famosa productora de Televisa le envió un tremendo mensaje a la joven actriz y no, no se trata por diferencias creativas o por algún nuevo pleito en San Ángel.

María Garza protagoniza 'Vencer la Ausencia'

Créditos: Instagram @mariaperroni_garza

Parece ser que María Perroni se robó el corazón de la productora de La Fea Más Bella, Por Ella Soy Eva, Aventuras En El Tiempo, Cómplices Al Rescate y Rayito de luz ya que le dedicó unas tiernas palabras debido a la que la jovencita está celebrando su cumpleaños, por lo que Rosy Ocampo no dejó pasar la oportunidad y la felicitó frente a todos sus más de 100 mil seguidores en su cuenta oficial de Twitter.

Querida María que siempre, siempre, la vida siga colmándote de bendiciones. Recibe un abrazo con mucho cariño", declaró la famosa

Rosy Ocampo felicita a María Perroni por su cumpleaños

Créditos: Twitter @RosyOcampo

Y como era de esperarse, Mariana Garza se deshizo de felicitaciones para su hija e incluso grabó un pequeño video que compartió en sus historias de Instagram donde se ve como el equipo de filmación de Vencer la Ausencia felicita a María Perroni, además añadió algunas fotografías de su hija, incluida una en la que aparece la exTimbiriche sosteniendo a su pequeña cuando ésta aún era una bebé.

Mariana Garza felicita a su hija por sus historias de Instagram

Créditos: Instagram @garza_alardin_mariana

Fuentes: Tribuna, Twitter @RosyOcampo, Instagram @garza_alardin_mariana, @mariaperroni_garza