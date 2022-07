Adiós Televisa: Enferma y desde la cárcel, actriz reaparece en TV Azteca tras 14 años retirada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien lleva 14 años desaparecida de los foros de Televisa, reaparece en Ventaneando y deja en shock por sus declaraciones, pues afirma no estar bien de salud. Desde la cárcel, la actriz Yadhira Carrillo se sinceró con la prensa y confesó en entrevista con Ventaneando en TV Azteca que no la pasa nada bien a más de tres años de que su esposo, el abogado Juan Collado, fuera detenido por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

En declaraciones también retomadas en redes del programa Hoy, la protagonista de telenovelas como La Otra, Amarte es mi pecado, Barrera de Amor y Palabra de Mujer, reapareció a las afueras del reclusorio donde todos los días visita a su marido y abrió su corazón luego de haberse retirado en el 2008. Tras haberse casado en segundas nupcias con Collado, ex y padre de los hijos de Lety Calderón, Yadhira compartió que está muy triste: "Ha cobrado una factura muy, muy, muy alta, y me da mucha tristeza que sea a través de pagar un precio que no teníamos que haber pagado nosotros, pero se lo ofrecemos a Dios y ya".

Yadhira Carrillo y Juan Collado

Mientras los reporteros le preguntaron cómo se encuentra, Carrillo confesó: "No estoy muy bien, a raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno, ahora me dice el doctor 'bienvenida al clan, el grupo de presión alta'. Me duele mucho la cabeza, me duele toda esta parte, pesado, pesado, muy difícil". Cabe mencionar que la actriz confesó hace un tiempo que padeció depresión y una dura enfermedad: hipoacusia súbita, la cual le impedía escuchar debido al "estrés y la angustia".

Yadhira Carrillo

Y aunque el público siempre ha estado acostumbrado a que la originaria de Aguascalientes luzca radiante, en esta ocasión manifestó su vergüenza por no mostrarse como lo ha hecho anteriormente: "Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento, no estoy muy visible, perdón, no estoy muy linda para... (dar entrevistas) pero aquí estoy con ustedes, les mando un beso y ahí vamos a seguirle", dijo.

Yadhira Carrillo en 'Ventaneando'

Pese a este escenario y las críticas que ha recibido por subir de peso y su drástico cambio físico por la preocupación que ha vivido, Yadhira aseguró que solo la muerte podrá separarla de su esposo, desmintiendo un divorcio: "Jamás, o sea, para que yo no esté al lado de él apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida, pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él, y él es el amor de toda mi vida, y estaré con él pegada, donde él esté estaré siempre, y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí".

Twitter @programa_hoy

Por último, la actriz externó su descontento por la situación que vive Collado, asegurando que él es el menos culpable de todos los delitos que se le imputan: "Aquí estaremos pagando quizás por todas las cosas terribles que hicieron tantísima gente y que vinieron a agarrar al que no es ni político, ni servidor público, al que menos tenía que estar aquí fue el que vino a pagar los platos rotos, y yo aquí con él de la mano, donde él esté, estaré yo siempre", declaró.

Por otra parte, la intérprete se negó a brindar información sobre la salud del cantante Julio Iglesias, quien en los últimos días ha provocado revuelo en redes sociales al trascender que presuntamente se encuentra postrado en una silla de ruedas sin poderse mover por alguna enfermedad: "No, no puedo hablar de ese tema, no es un tema que me corresponde, pero siempre muy pegadita a ellos, con todo nuestro amor, son como hermanos para nosotros", finalizó.

Momento a partir del minuto 27:25 del video:

