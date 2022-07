De indigente y sin dinero: Tras veto de Televisa, actor traiciona a 'VLA' y rompe en llanto en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor de Televisa, quien acabó durmiendo en la calle como indigente y perdió todo su dinero al caer en drogas, reaparece ante las cámaras del programa Hoy ahogado en llanto luego de un supuesto veto. Se trata de Carlos Bonavides, quien destacó por interpretar a 'Huicho Domínguez' en la telenovela El Premio Mayor, aunque el comediante empezó su carrera en la televisora de San Ángel en los años 70.

El histrión de 81 años actuó en melodramas como Simplemente María, Carrusel de las Américas, Salud, dinero y amor, Cómplices al rescate, La madrastra, Hasta que el dinero no separe, La fea más bella y varias entregas de la saga de Vencer de Rosy Ocampo. El actor se ha sincerado sobre sus vicios y hasta confesó en entrevista con TV Azteca que en su punto más bajo terminó vagando por las calles como "pordiosero" y no tenía ni para comer.

"Siempre estaba en las nubes, siempre estaba perdido. Llegué a estar en las calles como vago, como pordiosero. Me he recuperado y quiero dar este mensaje", sostuvo entonces. Afortunadamente, el actor lleva más de una década sobrio y está felizmente casado. No obstante, sí ha tenido algunos problemas de dinero luego de que confesara que acabó sin un peso debido a una mala cirugía que le realizaron a su esposa, quien estuvo al borde de la muerte.

Tras participar en la primera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde tuvo como parejas a Laura Bozzo y Anel Noreña, el actor reapareció ante las cámaras del matutino de Las Estrellas luego de aparecer en Venga la Alegría en TV Azteca. Y es que Bonavides se dijo muy afectado por la situación que vive su compañera Mónica Dossetti, con quien trabajó en El Premio Mayor en 1995.

Como se recordará, la actriz lleva años retirada de la actuación debido a que padece esclerosis múltiple y está en silla de ruedas, sin embargo, hace unas semanas circuló un impactante video en el que era maltratada por su hermano, quien se ha dicho arrepentido por lo que sucedió. Por este motivo, el actor habló del tema en exclusiva para el programa Hoy y rompió en llanto al mandar un mensaje a su amiga.

"Me duele mucho lo que te pasa, me duele. De veras me duele... que la traten así porque no se vale", dijo Bonavides con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos. "No se vale, es una cobardía producto del alcoholismo o producto de lo que tú quieras pero no se vale", finalizó ahogado en llanto. Hasta ahora, se sabe que la actriz no quiso proceder legalmente contra su hermano, sin embargo, autoridades han insistido en investigar el caso para evitar que vuelva a ocurrir un incidente en el que pueda peligrar su vida.

