Diana Golden confiesa que se casó con Alfredo Adame por los papeles: "Ya iba a poder trabajar"

Ciudad de México.- En 2019, Diana Golden demandó por difamación a Alfredo Adame con quien estuvo casada a finales de los años 80, pero aquella unión solo duró 2 años, y desde entonces todo ha sido peleas mediáticas. Es por ello que la actriz volvió a detallar en una reciente entrevista que su boda con el conductor fue solamente porque necesitaba los papeles para trabajar en México.

Durante el programa digital Chisme no like, la actriz colombiana confesó que no recuerda haber sido feliz con Adame: "No me acuerdo, no me acuerdo. Me casé con él por los papeles, porque él me convenció, cosa que es muy incierta y se lo digo para todos, que si me casaba con él ya iba a poder trabajar, mentira".

La famosa habló sobre la ocasión en que el actor le puso una pistola en la boca y recalcó que era misógino, violento, y agresivo, entre otras cosas: "El señor me puso una pistola en la boca, me rompió toda mi ropa y me sacó a la calles a las 3 de la mañana en pijama y descalza, si eso no es maltrato, yo no sé qué es".

Golden dejó en aclaro que la demanda que interpuso contra Alfredo Adame hace algunos años no fue por violencia, sino por difamación y daño moral: "Por lo que lo demandé ahorita fue por difamación y daño moral, porque él dice que yo me le escapé a la delincuencia y que soy una delincuente".

Diana Golden se identifica con el caso de Mónica Dossetti

Asimismo, en el programa Ventaneando, Diana Golden salió en defensa del director José 'N', a quien, en un video, se ve estrangular a su hermana Mónica Dossetti, sin embargo, la expareja de Alfredo Adame, compartió que entiende al hermano de la actriz, pues vivió algo muy parecido y entiende "el estrés de cuidar a una persona enferma", pues su papá tenía Alzheimer y también recibía maltratos por parte de su madrastra, quien estaba a su cuidado.

Señaló que en una ocasión, la pareja de su padre estuvo a punto de matarlo: "Me pasó con mi papá con Alzheimer, lo cuidaba mi madrastra y ya estaba harta, hasta lo intentó matar". Asimismo, comentó que José 'N' pudo haber desarrollado problemas de salud mental, debido a la presión que significa estar al cuidado de Mónica, lo que pudo haberlo llevado a actuar con violencia.

No dudo que él tenga una afectación ya de nervios, no dudo que haya llegado a un nivel de estrés que lo haya llevado a actuar de esa forma. Pepe te quiero, te entiendo, no fue la forma, busca ayuda, porque te está dañando", dijo Diana.

Diana Golden aseguró que, tanto José 'N' como Mónica Dossetti, son buenos amigos suyos, aunque han perdido contacto desde que la actriz enfermó de esclerosis múltiple, y él se dedicó a cuidarla. “Siempre fue un gran amigo, un gran compañero, siempre fue un lindo, siempre fuimos amigos y con Moni", detalló.

