En silla de ruedas y sin dinero: Tras divorcio y veto de Televisa, querido actor reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras sufrir una aparatosa caída en octubre pasado que lo dejó al borde de la muerte y sin poder caminar, ya que fue hospitalizado de emergencia, el querido cómico mexicano Luis de Alba dio fuertes declaraciones al programa Hoy de Televisa tras acumular una gran deuda y 'quedar' en silla de ruedas. Tras someterse a cirugías, el histrión lamentó no tener oportunidades de trabajo luego de décadas de trayectoria.

En exclusiva para el matutino Hoy, 'El Pirruris', quien tiene una carrera de más de 46 años en Televisa al estar en programas como La Carabina de Ambrosio, La Hora Pico, La Escuelita VIP y El mundo de Luis de Alba, habla de su recuperación y lamenta que no tenga oportunidades de trabajo. Luego de que le pusieran una prótesis de cadera y le reconstruyeran el fémur tras una aparatosa caída, el comediante que se dijo fue vetado durante años por irse a Estrella TV mencionó:

"A punto de muerte. Ahí andamos, el diablo no nos quiere porque le vamos a echar a perder a sus diablitos. Estoy bien, hace 8 meses estaba en cama, entre que me llevaba o no la freg... pero no me llevó", dijo. Y es que el actor de 77 años, quien ha estado en TV Azteca, acabó entonces en silla de ruedas y utilizando una andadera para poder moverse, además de que su hospitalización le generó una enorme deuda y su segundo esposa (tras su divorcio) pidió ayuda al público para pagar, ya que afirmaron que no había dinero.

Ahora que ha podido recuperar su movilidad y está bien de salud, 'El Pirruris' se dijo triste por no tener trabajo y que productores no le llamen ya que piensan que no puede caminar y está mal de salud. "Toda la vida en las oficinas, negocios, en todas partes sucede el mismo fenómeno (de falta de trabajo) pero en el caso de los actores en México, no sucede en Estados Unidos, está mucho más marcado", señaló sobre la situación en el país.

Por otro lado, sostuvo que ya no le llaman para trabajar, cuando él todavía puede y está dispuesto a hacerlo, pues la actuación es su pasión más grande: "'Háblale a Luis de Alba', 'No, está en cama, se rompió la cadera y está muy mal. Está en cama, está grave, se ve cansado, usa bastón o anda en andadera'. Todo ese tipo de cosas pues, está mal", opinó decepcionado sobre el desempleo que está atravesando.

