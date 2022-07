¿Es definitivo? Miembros de BTS hacen reveladoras declaraciones sobre sus proyectos solistas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del anuncio de la presunta separación de BTS, uno de los grupos de K-Pop más exitosos del momento, la polémica parece no dejarlos atrás y es que aunque ellos manifestaron que sería por tiempo indefinido, su agencia remarcó que no sería así por lo que de forma paralela, trabajaría tanto en sus proyectos solista como de grupo; pese a ello, no ha habido noticias tan relevante que involucre a los siete miembros de la banda sino que ellos ya hablan en singular.

En el caso del rapero RM, recientemente se conectó a una convivencia remota con el ARMY y, con lágrimas en el rostro y visiblemente afectado, reconoció que uno de sus peores temores era perder al grupo de seguidores que los ha acompañado a lo largo de los años, por lo que insistió que, son importar cuál sea el destino de la banda, él siempre estaría agradecido por todo el amor que ha recibido y esto inclusos sería recíproco.

"(Tengo) miedo de que se vayan... últimamente lloro mucho", manifestó.

Foto: Twitter @cuttevante

Aunque las declaraciones de inmediato generaron empatía entre los seguidores que escucharon su sentir, el cantante también adelantó que estaba por sacar al mercado su disco como solista, material que será lanzado después que J-Hope también difunda su material, pues cabe destacar, entre ellos también hay una gran hermandad y la finalidad de enfocarse en proyectos individuales no es para opacar el trabajo que hagan los demás.

En ese sentido, también se esparció un rumor referente a que Jin estaba por incrustar dentro de la televisión, específicamente como actor de doramas coréanos, evento que de inmediato generó inquietud en las fans pues al enfocarse en cuna carrera como actor, también dejaría de lado su faceta como cantante, reforzando la idea que poco a poco la banda se iría desintegrando.

El actor Kim Namgil reveló a la revista Cosmopolitan Korea que había tenido la oportunidad de convivir con Jin quien incluso cuenta con una carrera como actor, de ahí que se haya revelado que pronto lo veríamos en proyectos de la pantalla chica; no obstante, esta opción quedo descartada pues la publicación manifestó que, si bien ambas personalidades habían tenido la oportunidad de convivir, no era para catapultar al ídolo dentro de la actuación.

Twitter @kiss_seven7

Cualquiera que sean los proyectos de los miembros de BTS, tanto como grupo o en esta faceta como solistas, serán ellos los que revelen información oficial o bien, a través de comunicados emitidos por BigHit, empresa que ha hecho despegar sus carreras, por lo que se ha pedido al ARMY no especular sobre ellos pues hasta ahora, no tienen interés en separarse y dejar todo lo que han conseguido.

Fuente: Tribuna