Exconductora de 'Hoy' se une a 'MasterChef' y da problemas a staff de TV Azteca por 'diva'

Ciudad de México.- El periodista Álex Kaffie reportó que en las grabaciones de MasterChef Celebrity, que acaban de arrancar la semana pasada, ya se dieron los primeros conflictos debido a la actitud de diva que tiene una de las participantes. Presuntamente una famosa exconductora del programa Hoy estaría dando dolores de cabeza a la producción de TV Azteca pues llegaría tarde a sus llamados y esto provocaría atrasos en el rodaje.

De acuerdo con información de la columna que escribe en El Heraldo de México, se trata de la guapísima mexicana Macky González. Presuntamente la deportista y modelo no se presenta a tiempo en el foro donde se realizan las grabaciones de MasterChef y además de hacer enfadar al staff, también molesta a sus compañeros pues con su irresponsabilidad provoca que la jornada de trabajo se alargue.

Fuente: Instagram @macky.mx

La impuntualidad de Amancay González Franco ha puesto a parir chayotes a la producción de Máster Chef. Sí, los retardos de dicha celebridad le están dando dolores de cabeza a los productores del programa de cocina de más famoso de México ¡y tienen coléricos a los demás concursantes del reality!", señaló Kaffie.

Asimismo, el conocido 'Villano de los espectáculos' indicó que otra concursante de esta segunda temporada también hizo enfurecer al staff del reality porque no se presentó a grabar el pasado lunes. Presuntamente Nadia Yvonne, exconcursante de La Academia, no acudió al llamado y provocó otro conflicto a los productores: "Por sus pistolas ¡no llegó a la grabación del lunes! Tal situación puso de cabeza a los productores", añadió.

Fuente: Instagram @masterchefmx

Macky ya tiene mucha experiencia en la televisora del Ajusco. Comenzó su carrera en el año 2017 cuando participó en el reality Exatlón México y alcanzó gran popularidad al ser la primera campeona. Años más tarde decidió traicionarlos e irse a trabajar a la televisora de San Ángel para ser capitana de un equipo del reality Guerreros 2020. En este concurso también tuvo mucho éxito y llevó a las 'Cobras' a ganar el campeonato.

Luego de conseguir unirse a las filas de Televisa, la producción del matutino Hoy le dio la oportunidad de trabajar con ellos y González condujo su propia sección El Reto Macky durante unos meses. Además de que participó en la primera temporada del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, del cual salió con un amargo sabor de boca pues su entonces pareja de baile, el luchador 'Tinieblas Jr.', la tocó indebidamente durante una coreografía.

Macky González formó parte de 'Hoy'

No obstante, el pasado 2021 regresó a TV Azteca porque la invitaron a participar en la primera edición Exatlón All Star. Lamentablemente en el primer día de la competencia renunció problemas de salud. No obstante, tras dejar el programa conducido por Antonio Rosique se integró como conductora de Venga la Alegría y ahora forma parte de los concursantes de MasterChef Celebrity segunda edición.

Fuente: Instagram @macky.mx

