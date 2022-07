¿Fue por Belinda? Christian Nodal confirma que fue a terapia; este es su estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de febrero, el mundo del espectáculo se conmocionó al enterarse que la relación entre Christian Nodal y Belinda había llegado a su fin, por lo que ambos cantantes no llegarían al altar. Tras ello, la polémica comenzó a perseguirlos, pues mientras el intérprete de temas como Adiós amor o Botella tras botella mostró radicales cambios de look, la rubia de ojos verdes abandonó México para iniciar una nueva vida en España, situación que al parecer sí le afectó al sonorense al grado de llevarlo a terapia.

El originario de Sonora informó a través de su cuenta de Twitter que, durante el descanso que se había dado del medio del espectáculo, aprovechó para enfocarse en su salud mental, algo por lo que recurrió a ayuda profesional, misma que con el paso del tiempo lo ha llevado a tener una mejor estado de ánimo, en especial en su humor, evento que de inmediato generó reacciones entre sus fans.

"No sé, supongo que la terapia y mi nuevo hogar me devolvió el humor", escribió.

Twitter @elnodal

Cabe destacar que este fue el primer tuit que había hecho en semanas y, pese a que se trata de una declaración importante, no ahondó mucho en la situación, pues mientras él era visto en compañía de otras mujeres, entre ellas su actual pareja, la rapera Cazzu, no se mostró agresivo o molesto ante los medios, por lo que no hay muchos detalles sobre el haber recuperado el humor que asegura ya tiene de vuelta.

Actualmente Nodal está en Argentina, país donde aseguraron, ya planea comprar una casa para radicar con su novia, de ahí que también se ha dicho ambos están componiendo nuevos temas pero por ahora, el cantante de regional mexicano solo dijo que él ya tiene "música muy bonita", declaraciones que hizo luego que una fan le cuestionara el porqué estaba escribiendo en la plataforma digital a altas horas de la noche.

"No se si diciéndote que es la vida de artista me justifique pero lo que si estoy seguro es que ahora mismo estoy haciendo una música muy bonita jajaja", remató.

Twitter @elnodal

Fuente: Tribuna