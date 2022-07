Luto en la TV: Hallan muerta a actriz; su hijo la halló inconsciente y filtran última FOTO con vida

Comparta este artículo

Tennessee, Estados Unidos.- El espectáculo se viste de luto pues este jueves 21 de julio se confirmó el deceso de una querida actriz que aparece en la recién estrenada película Elvis, protagonizada por Austin Butler. Se trata de la estadounidense Shonka Dukureh, quien interpretó a 'Big Mama Thorton' en la cinta. La intérprete de apenas 44 años de edad fue encontrada muerta en una habitación de su departamento en Nashville, Tennessee según confirmó la Policía.

De acuerdo con autoridades y declaraciones publicadas en el portal TMZ, la actriz murió de manera repentina y su cuerpo fue encontrado en una habitación dentro de su departamento ubicado en la ciudad de Nashville, donde vivía con sus dos pequeños hijos. Según informes, fue uno de los hijos menores de Shonka quien la encontró inconsciente y alertó a los vecinos, quienes llamaron a los servicios de emergencia alrededor de las 9:30 horas de la mañana.

¿Cuál fue la causa de muerte?

La Policía indicó a TMZ que no hay evidencia o rastros evidentes de que hubiera habido un enfrentamiento en donde se le encontró sin vida, por lo que no se cree que se tratara de un asesinato. No obstante, ya se abrió una carpeta de investigación para determinar qué le sucedió a la nacida en Carolina del Norte, quien acababa de recibir su primer papel importante en el cine al participar en la cinta biográfica del llamado 'Rey del Rock and Roll', Elvis.

Un médico forense ya trabaja en la autopsia de la actriz para identificar las causas de la muerte, las cuales una vez sean determinadas se le informarán a la familia. En su última fotografía, la cual publicó en su cuenta oficial de Instagram hace apenas tres días, la actriz de 44 años de edad tenía buen semblante y lucía bien de salud. Hasta donde se sabe, no se le conocía ninguna enfermedad.

La actriz se graduó con una licenciatura en teatro en la Universidad de Fisk y luego obtuvo una maestría en educación de Trevecca Nazarene University. Aunque aspiraba a convertirse en maestra, con el tiempo se dio cuenta que su mayor pasión era la actuación. La actriz también trabajó durante un tiempo como cantante en Nashville y recientemente lanzó su primer álbum de estudio titulado The Lady Sings the Blues, el cual estuvo inspirado en la cinta de Elvis. Descanse en paz.

