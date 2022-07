No tenía para comer: Tras 7 años en TV Azteca y retiro de novelas, exconductor de 'VLA' llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 21 de julio un reconocido actor y conductor, quien tiene varios años retirado de las telenovelas, se unió al elenco del programa Hoy luego de haber trabajado en el matutino de la competencia Venga la Alegría. El famoso regresó a su casa Televisa, donde formó su carrera actoral, apenas en 2020 luego de haber trabajado en la empresa TV Azteca por 7 años tras quedarse sin exclusividad.

Se trata del querido veracruzano Mauricio Barcelata, quien empezó su trayectoria como parte de un grupo musical y posteriormente integrándose a clases de actuación en el CEA. Hace unos años el conductor confesó que durante su época de estudiante tras abandonar su tierra natal en Veracruz, no tenía dinero ni para comer y mucho menos un lugar donde quedarse por lo que dormía escondido en un salón.

Tragaba pan como loco y el vale de comida costaba 2 pesos en ese entonces y le pedía chance a mucha banda y ya tenía para comprarme un vale pero aparte no me lo comía yo solo, lo compartía con una compañera: Priscila Patiño y ella tampoco traía lana. Yo me comía la mitad de la sopa y ella la mitad del guisado. Nos volteábamos el plato y nos comíamos lo que sobraba a cada uno", recordó en una entrevista con Israel Jaitovich.