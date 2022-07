Ricky Martin rompe el silencio y manda mensaje a su sobrino: "Fui víctima de la mentira"

Comparta este artículo

San Juan, Puerto Rico.- Este jueves, 21 de julio, el portal de Twitter de Televisa Espectáculos compartió un video en el que Ricky Martin rompe el silencio, tras dos semanas de haber estado en el ojo del huracán, luego de que su sobrino Dennis Yaddiel Sánchez Martín acusara formalmente al cantante de 'La Mordidita', 'Vente pa'ca' y 'Tu recuerdo' de violencia doméstica y acoso. En el video, el intérprete boricua se ve sumamente afectado por este escandaloso conflicto.

El día de hoy, fue la comparecencia entre los abogados del exMenudo y la parte acusatoria, quien anteriormente había interpuesto una orden de restricción en contra de Ricky Martin, según las acusaciones de su sobrino ambos habían mantenido una relación amorosa durante un lapso de siete meses, pero al llegar a su conclusión el famoso habría comenzado a acosarlo; sin embargo, tras una investigación, el juez desestimó el caso, de lo contrario, la celebridad de la música pop habría tenido que pagar una condena de hasta 50 años en la cárcel.

Luego de que trascendiera la noticia de la inocencia del exnovio de Rebecca de Alba, el famoso emitió un video que fue distribuido al medio día por la cuenta oficial de Twitter de Televisa, en donde dio la cara y por primera vez, se refirió directamente hacía sus seguidores, agradeciéndoles por todo el apoyo que le brindaron por medio mes, al tiempo en el que revelaba cuán dañado (emocionalmente) había terminado después de enfrentarse a este conflicto legal.

Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca, nunca, había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido durante las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales; lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz

El cantante continuó hablando sobre cómo la mentira del hijo de su hermana, Vanessa Martin, dañó tanto su imagen, como su vida personal, haciendo principal énfasis en cómo afectó (esta situación) a su esposo y a sus dos hijos: "La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres y a toda mi familia. No me pude defender antes porque existe un proceso que tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue".

Ricky Martin continuó su mensaje afirmando que tras esta dolorosa situación se va a dedicar a sanar e insinuó que se alejaría de los medios, ya que por el momento, lo único que busca es estar en silencio, esto con la finalidad de tomar nuevas fuerzas para retomar su vida de manera cotidiana, asegurando que lo único que espera es volver a encontrar la "luz al final del camino". Por último le agradeció nuevamente a sus seguidores por enviarle mensajes positivos y deseó "mucho amor" para quienes vieran el video.

