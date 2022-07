Shock en Televisa: Emilio Osorio confirma que ya no quiere trabajar con su padre Juan Osorio

Ciudad de México.- Hace algunas horas el joven actor y cantante Emilio Osorio confirmó ante los medios de comunicación que ya no seguirá trabajando de la mano de su padre, el exitoso productor de Televisa Juan Osorio, como lo hizo durante sus primeros años de carrera. Como se sabe, el creador de exitosas telenovelas ha sido el principal impulsor de su hijo desde que este era un niño.

El también heredero de la cubana Niurka Marcos hizo su debut en la empresa de San Ángel en el año 2013 cuando participó en el melodrama Porque el amor manda. Este y los otros proyectos televisivos (Mi corazón es tuyo, Sueño de amor, Mi marido tiene familia, Soltero con hijas, ¿Qué le pasa a mi familia? y El último Rey: El hijo del Pueblo) en los que ha participado Emilio también fueron producidos por su padre.

Sin embargo, ahora que Osorio Marcos ya tiene 19 años y ya se hizo de un nombre en el mundo del entretenimiento, cree que es momento de volar y por ello decidió que no seguirá trabajando de la mano del gran Juan. En una reciente entrevista que dio al programa Hoy y otros medios de comunicación, el joven intérprete explicó que ya rompió toda relación laboral con su exitoso padre.

No llegué yo a decirle a mi papá: 'Ya no te necesito' o 'Ya no voy a estar contigo', porque yo en la vida haría eso, y principalmente porque yo lo voy a necesitar hasta dentro de mil años", expresó.