Shock en Televisa: Tras 57 años de trayectoria, actriz dejará las telenovelas por esta razón

Ciudad de México.- La noche del pasado miércoles, 21 de julio, una de las actrices más queridas de Televisa compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en donde confirmó que se alejaría de las telenovelas, después de 57 años de trayectoria en el medio artístico, además explicó cuáles eran las razones por las que había optado tomar esta decisión, lo que provocó que su millón de seguidores en Instagram reaccionarán con cientos de comentarios en señal de apoyo a la famosa.

Se trata de Ana Martín quien debutó en el filme de 1965, El Gánster, mientras que cuatro años después apareció en las pantallas de Telesistema Mexicano (Televisa) para la telenovela Tú eres mi destino, a partir de entonces, la actriz ha grabado alrededor de 49 películas y 37 melodramas, entre los que se encuentran grandes producciones de San Ángel, como Amor Real, Rubí, La Mexicana y El Güero, entre otras.

Fotografía de Ana Martin en 'Destilando Amor'

Créditos: Internet

La tarde del pasado miércoles, la primera actriz reveló ante sus miles de seguidores que dejará de hacer telenovelas durante un tiempo, aclaró que esto no significa que dejará la actuación por completo; sin embargo, afirmó que ha hecho varios proyectos seguidos, entre ellos Los pecados de Bárbara, la anteriormente mencionada La Mexicana y El Güero, La Desalmada y Corazón Guerrero, además de una película, por lo que reveló que necesitaba tomarse un periodo de descanso.

Ana Martin tranquilizó a sus seguidores diciéndoles que esto no era un 'adiós definitivo', ya que, para ella la actuación es sumamente importante e incluso recordó que cuando era pequeña siempre quiso ser actriz, pero sí les aclaró que deseaba pasar un tiempo de tranquilidad en su casa y es que, al igual que muchos otros famosos, la celebridad goza de viajar, pero debido a su edad (76 años), prefiere pasar unas tranquilas vacaciones.

Para nada me voy a retirar de la actuación, la actuación es mi vida entera, es lo que desde niña quise ser (...) No me estoy retirando, lo que pasa es que primero hice una telenovela, luego otra película y una telenovela, entonces lo que dije fue 'Voy a descansar, descansar estos mesecitos sin hacer nada'", concluyó la famosa