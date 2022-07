Tras 25 años retirado de Televisa y muerte de su esposa, exgalán de TV Azteca reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad México.- Un famoso actor de telenovelas de Televisa y TV Azteca, quien perdió a su esposa y madre de sus dos hijos repentinamente en el 2019 y hasta la fecha sigue guardando luto, reaparece en redes del programa Hoy con tremendas declaraciones. Se trata de Humberto Zurita, quien tras protagonizar melodramas durante 20 años en San Ángel, se fue al Ajusco y luego a Telemundo. El histrión se sinceró sobre si le gustaría ser abuelo y si volvería a casarse tras quedar viudo.

El galán de telenovelas como De pura sangre, Encadenados, La antorcha encendida en Televisa y El Candidato y Agua y Aceite en Televisión Azteca, se sinceró con la prensa y en una entrevista retomada en la cuenta de Twitter del matutino Hoy reveló por qué no le gustaría convertirse en abuelo pronto pese a que muchos colegas aseguran que es una gran etapa: "No me veo como abuelo, yo ya eduqué a mis hijos y todos me dicen lo bonito que es ser abuelo, si se me da qué bueno, pero no es algo que añore".

Ahorita más que nunca la edad de mis hijos todavía les da para que estén como su serie y vivir solteros", dijo.

Previo a esta revelación, el artista expresó lo orgulloso que está de que sus hijos triunfen en la actuación, además de agradecer todo el cariño que sus descendientes han recibido por parte del público: "Sebastián y Emiliano orgullosos deberían de estar con lo bien que han hecho las cosas. Estoy agradecido con la vida, con el público, con ustedes (los medios de comunicación), con el medio que los ha arropado tan lindo y con tanto apoyo", manifestó.

Cambiando radicalmente de tema, Humberto Zurita también se refirió a la ausencia que vive todos los días desde la muerte de Christian Bach, actriz argentina que falleció en 2019 por una enfermedad que aseguran nunca revelarán, pues su última voluntad fue que se quedara en secreto: "Christian está en mi corazón, en el corazón de sus hijos y cada que hacemos algo, pero no me refiero solamente a trabajar, ella está siempre con nosotros".

El cuerpo no es sólo más que un vehículo de transición para mí y ella ya lo transitó. Nos dejó muchísimos años de alegría, amor, nos enseñó a conocer el amor y la gratitud", dijo.

Por otro lado, el histrión fue cuestionado sobre si le gustaría volver a contraer nupcias de nueva cuenta, a lo que respondió tajante: "No, nunca más (me volveré a casar). Está sellado, está cerrado". No obstante, bromeó sobre la posibilidad de volver a tener una pareja, pues aunque sostuvo que no descarta volver a enamorarse, no lo está buscando: "Eso sí (tendría novia), hasta varias. No, no es cierto. No estoy buscando eso, no me interesa, pero no descarto tampoco tener una pareja de pronto, pero casarme no".

Incluso, confesó que no le molestaría quedarse solo: "Quedarme solo, porque yo solo soy una buena compañía para mí mismo, está bien", dijo Zurita, pues tuvo una relación con Christian durante 36 años, incluso más de lo que estuvo soltero: "Christian Bach es mi compañera de toda la vida, yo creo que duré más con ella que solo. Es la mujer que me inspiró, ella sí me puso los pies sobre la tierra, me dio dos hijos maravillosos, me enseñó a amar, me enseñó que la vida sin amor no tiene sentido, que no vale la pena".

