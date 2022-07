Tras debutar en TV Azteca e irse de México, Martha Higareda reaparece y da inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa actriz y podcaster Martha Higareda es principalmente reconocida por su actuación en Amarte Duele, así como su paso por TV Azteca con melodramas como Las Juanas y Enamórate; sin embargo, tabasqueña se enfocó un poco más en el cine con producciones mexicanas y estadounidenses como No Manches Frida I y II, Todas Caen, Culture Shock, Código Abierto, entre otras muchas películas.

Sí bien, desde hace algún tiempo, la actriz dejó de lado la vida pública y se dedicó de lleno a su podcast Infinitos y De Todo Un Mucho, mismo que graba en colaboración con Yordi Rosado (el cual puede escucharse a través de Spotify), recientemente la famosa actriz de Te Presento A Laura y Borderland reapareció en sus redes sociales para dar una tremenda noticia a su millón de seguidores en Twitter... ¿será que se retira oficialmente de la farándula? o ¿está preparando su triunfal regreso a las pantallas?

Martha Higareda en su nuevo camper

Créditos: Twitter @marthahigareda

Lo cierto es que la celebridad de Cásense Quien Pueda regresará nuevamente a las pantallas, aunque no dio ningún detalle con respecto al nuevo filme, novela o video en el que está trabajando, sí que compartió una fotografía en donde aparece ella en el interior de un camper, ya que, parece ser que esta semana comenzó con grabaciones; sin embargo, es posible que aún no tenga permitido hablar sobre su nuevo proyecto.

Hola desde mi camper ¡Estoy empezando nuevo proyecto!", aseguró la actriz, aparentemente emocionada

Martha Higareda lanza regresará al espectáculo

Créditos: Twitter @marthahigareda

Por otro lado, Higareda no dejó de darle las gracias a sus estimados fans, quienes según asegura ella, cada vez que la ven en la calle le muestran su amor, gracias a sus podcasts. Pero no solo es eso, ya que, la vida personal de Martha ha estado llena de glamour y es que, no solo ha demostrado ser querida por sus seguidores, sino que también e los últimos meses se dejó ver en el bautizo de los hijos de Claudia Álvarez, con quien compartió cámaras en Las Juanas y en la boda de Marimar Vega, el pasado mes de febrero.

Fuentes: Tribuna, Twitter @marthahigareda