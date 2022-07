Tras dejar 'La Casa los Famosos', Juan Vidal responde a Cynthia Klitbo y asegura que miente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica para el actor y modelo Juan Vidal continúa a pesar de que fue el más reciente eliminado de La Casa de los Famosos y es que luego de abandonar el reality, por fin tuvo que responder a las graves acusaciones que hizo su exnovia Cynthia Klitbo en su contra. La guapísima actriz de Televisa exhibió al dominicano por presuntamente maltratarla y además quedarle a deber una fuerte cantidad de dinero.

Mientras el egresado del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa se encontraba participando en el programa de telerrealidad, la villana de melodramas como El privilegio de amar confesó que su historia de amor con él se convirtió en una pesadilla en la que hubo violencia psicológica, además de que tachó a su expareja de mala paga y por si fuera poco, señaló que él miraba a las mujeres solo como objeto.

En una entrevista con el youtuber Edén Dorantes, 'La Klitbo' señaló que Juan también tenía problemas de ira y que por esta razón habían terminado su noviazgo: "Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en ‘¿cuántos músculos tengo?’ y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta", expresó.

Ahora que Vidal ya salió de La Casa de los Famosos, donde tuvo un fugaz amorío con Niurka Marcos, pudo darse cuenta de todas las declaraciones que hizo su exnovia en su contra y aseguró que no entiende porqué tanto ella como Rey Grupero, quien anduvo con la actriz antes que él, armaron una campaña de desprestigio cuando él estaba encerrado y no se podía defender de las acusaciones.

El intérprete de novelas como La Piloto y Soltero con hijas en primer lugar reaccionó a los audios donde él le alza la voz a Cynthia y aseguró que solo se trató de una común pelea de pareja: "Un hombre molesto que está discutiendo con su pareja, al igual que ella también, pero yo ni voy a hablar mal de ella, yo lo que quiero es dejar esto en paz, darle su dinero y su opinión es su opinión", explicó.

Tú también me gritaste… tú también me insultaste… tú me estás diciendo chichifo… Justo cuando yo estaba encerrado, se me hace una carta muy fea que utilizar...", añadió.

Niurka y Juan Vidal tuvieron amorío en 'La Casa de los Famosos'

Posteriormente, Vidal señaló que la reconocida artista mexicana de 55 años tampoco es la mujer perfecta y dijo que ambos tenían un carácter explosivo: "Yo no tengo nada que decir de ella, es un gran ser humano. Las diferencias de estilos de vida, formas de ser, somos muy explosivos los dos". Además, también señaló que saldaría su deuda con ella de inmediato y aseguró que no le ha pagado lo que debe porque ella no quiso aceptar el pago en pesos mexicanos.

Me prestó 2 mil dólares en Miami y 26 mil pesos en México. Entonces habíamos terminado... todo estaba bien, no había ningún problema. Al contactar mi asistente a su gente, lo rechaza, lo quiere todo en dólares.... Pero si tú no me los diste todo en dólares, en eso no habíamos quedado....Oh, sorpresa que yo salgo y me encuentro con todo esto... hoy mismo le voy a ir a hacer la transferencia y le voy a ir a pagar cada centavo como habíamos quedado".

