(VIDEO) Apunta la fecha: Este día llegará a la pantalla grande la película de la serie 'Soy tu fan'

Ciudad de México.- Hace más de un año se reveló que la serie Soy tu fan, la cual se transmitió en 2010 a través de la señal de Canal Once llegaría a la pantalla grande, situación que emocionó a los fanáticos de este proyecto, en especial porque se sabría qué fue de la vida entre 'Charly' y 'Nico', personajes interpretados por Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro; no obstante, no había detalles sobre el rodaje, la fecha de estreno y mucho menos la trama, pues basta recordar, lo que en México se transmitió fue una adaptación de la serie de Argentina, la cual tuvo solo una temporada, mientras que en el país azteca fueron dos.

En ese sentido, hace apenas unos días los actores que participaron en este exitoso proyecto juvenil mostraron un video al estilo carpool karaoke donde interpretaban el tema Fan; tras ello, se difundió el póster oficial de esta cinta de la que ya se sabría, llegaría solo a las salas de Cinepolis. Hace unos minutos, por fin se hizo oficial el tráiler oficial de la película y sobre todo, la fecha en que se podrá saber más de la historia.

BTF Media fue la productora encargada de presentar este adelanto donde, desafortunadamente se ve a 'Charly' sufrir por 'Nicolas', lo que muestra que ambos no pudieron estar juntos como se hubiera esperado aunque aun queda la incógnita por el qué pasó entre ambos. Tras este hecho, la protagonista de la serie toma un avión pues se dirige a una boda, la cual es entre 'Rocío' (Maya Zapata) y 'Diego' (Gonzalo García Vivanco) quienes sí continuaron juntos luego de haberse hecho cargo de una hija.

El grupo de amigas se reúne para hablar sobre la maternidad en medio de la celebración a la cual, acude 'Nico' pero no va solo, ya que se presenta a un nuevo personaje llamado 'Marcela' y quien es la nueva pareja sentimental del personaje interpretado por Altomaro. Dato curioso, esta tercera en discordia es interpretada por la actriz Dolores Fonzi que en 2006 interpretó a 'Charly García' para la versión original por lo que, de alguna manera, ambos sí terminaron juntos.

La tan esperada fecha de estreno será el 8 de septiembre y, aunque no ha habido detalles sobre si llegará a una plataforma de streaming una vez que deje de estar en los complejos cinematográficos, todo parece indicar que será Star Plus donde los fanáticos del proyecto pueden seguirla viendo, de ahí que tampoco se sepa si Canal Once cederá los derecho para tener también ambas temporadas, mismas que están disponibles a través de su canal oficial en YouTube.

