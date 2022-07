Adiós Chapoy: Tras 25 años en TV Azteca, conductora queda fuera de 'Ventaneando' por grave razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora lleva una semana sin aparecer a cuadro en Ventaneando, lo que ha llamado la atención de televidentes. Se trata de Mónica Castañeda, quien se unió al elenco del programa de espectáculos de TV Azteca desde el 2012, sin embargo, la presentadora no ha estado en el foro desde este lunes 18 de julio, lo que preocupó a sus seguidores. Y es que el portal TVNotas reveló el fuerte motivo por el que habría abandonado el programa cuya titular es Pati Chapoy.

De acuerdo con la revista de espectáculos, la conductora de 49 años presuntamente llevaba varias semanas con dolores en la parte baja del abdomen y se practicó unos estudios para ver qué era exactamente lo que la aquejaba. Según informaron, lo que descubrieron no habría sido favorable y le indicaron que tenía que someterse a una cirugía, misma que le habrían practicado este lunes 18 de julio bajo profundo hermetismo, pues sostienen que solo supieron personas allegadas.

Le descubrieron algo en los ovarios, ella se espantó mucho pero de inmediato tomó cartas en el asunto. Acudió con sus médicos y le dijeron que lo mejor era extirpar los miomas encontrados mediante una cirugía, los analizaron y resultaron benignos", reportó TVNotas.

Y agregaron: "No quiso que casi nadie se enterara, ella como bien saben, vive sola y sus papás ya están grandes, por eso no los quiso preocupar. La operación fue el lunes por la mañana y salió al otro día. Ya está en su casa recuperándose y con ganas de regresar, pues su trabajo es lo que más le apasiona en su vida". No obstante, de acuerdo a lo que reportó el medio, aunque Castañeda se habría sentido mal anímicamente por lo que pasó, afortunadamente todo habría quedado en un susto.

"El que se mermara su salud le pegó mucho, se nos vino abajo pero ya se está recuperando. A cualquier persona que le descubran cosas raras en su cuerpo asusta, pero como reaccionó a tiempo, como te lo decía, quedó en un susto muy grande y ahora esta un poco más tranquila", sostuvieron. De acuerdo con la revista, todos en el equipo de Televisión Azteca habrían estado muy al pendiente de ella y le dieron unos días para recuperarse y luego volver al trabajo.

Como se recordará, Mónica inició su carrera artística en los años 90 como reportera en el Canal 11. En 1997 se integró a las filas de TV Azteca en el área de espectáculos dirigida por Pati Chapoy. Durante sus 25 años en el Ajusco, ha participado en programas como Famosos en Jaque, Caiga quien caiga, Hechos de la Tarde y Ventaneando, donde comparte pantalla con Daniel Bisogno, Pedro Sola, Linet Puente, Ricardo Manjarrez y Rosario Murrieta, quien también es jefa de información.

