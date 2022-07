Adiós Chapoy: Tras firmar con TV Azteca y veto de Televisa, villana de novelas reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien el año pasado hizo su debut en TV Azteca y firmó su primer contrato en el canal, sorprendió al reaparecer hace algunas horas en el programa Hoy luego de que se especulara que la habían vetado de Televisa. Se trata de la controversial Laura Zapata, quien se logró apoderar de la atención de los medios por las declaraciones que hizo en contra de Thalía y sus otras medias hermanas.

La primera actriz hizo su debut en la televisora de San Ángel desde 1994 y alcanzó la fama por haber interpretado a la villana de entrañables melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, Pobre niña rica, Esmeralda, La Intrusa, Cuidado con el ángel y La Gata. Sin embargo, desde 2017 no ha grabado ninguna novela y la última que hizo fue El Bienamado. Hace algunos años ella declaró que la habían vetado de la empresa.

La famosa de 66 años armó un fuerte escándalo cuando los productores de Televisa no la eligieron para dar vida a 'Catalina Creel' en el remake de Cuna de Lobos (2019) y prefirieron contratar a la actriz española Paz Vega para este icónico personaje. Laura aseguró que ella merecía este papel y que soñaba con poder interpretarlo, por lo que arremetió en varias ocasiones contra su colega y se dice que por ello la vetaron.

Mi carrera ahí está muerta, después de que dije que Cuna de lobos iba a ser un fracaso con Paz Vega, pues yo creo que ya no me van a contratar; a lo mejor ya estoy vetada", comentó Laura hace tiempo.

Ante la falta de oportunidades en su 'casa', el año pasado Zapata sorprendió uniéndose a las filas de la empresa del Ajusco como concursante del reality MasterChef Celebrity. Posteriormente la actriz recibió un nuevo voto de confianza en este canal y los ejecutivos le permitieron debutar como juez en el concurso de canto Music Battles México, además de que fue invitada recurrente del matutino Venga la Alegría.

Asimismo, la intérprete mexicano piso el foro del programa Ventaneando y fue recibida con los brazos abiertos por todo el equipo, en especial Pati Chapoy, quien no dejó de elogiarla por lucir tan radiante a sus 66 años: "Renovarse a morir, soy espejo y me reflejo... muchas gracias. Me siento muy contenta, muy divertida y con muchas ganas de encontrar a la persona que representará a la música mexicana, eso me encanta", expresó Zapata.

Tras haberse creído que aún estaba vetada de San Ángel, el rumor quedó desmentido este viernes 22 de julio pues en las redes sociales del programa Hoy compartieron una noticia en la que abordaban las recientes declaraciones que hizo Laura en contra de varios miembros de su familia. Resulta que la guapísima actriz se les fue con todo a Thalía y a sus otras hermanas por no haberse hecho presente en la partida de su abuela Eva Mange.

Fuente: Twitter @programa_hoy

Zapata declaró ante varios medios de comunicación que ella se estuvo haciendo cargo de todos los gastos funerarios de su abuela y que Thalía no puso ni un solo peso y que tampoco la ha llamado para 'arreglarse': "No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital". No obstante, la reconocida actriz declaró que no se quedará de brazos cruzados y luego le llamará para pedirle 'cooperación' para estos gastos.

Ya cuando tenga tiempo yo le diré: 'Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?'. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue".

La originaria de la CDMX también resaltó que solo una persona de su familia acudió a darle el último adiós a doña Eva y señaló que aunque ya se va cumplir un mes de su dolorosa partida, ninguna de sus hermanas le ha llamado para hablar: "Estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos. Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada", finalizó.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy