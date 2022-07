Adiós Televisa: Tras perder exclusividad y 15 años al aire, Galilea Montijo 'renuncia' a 'Hoy'

Ciudad de México.- Luego de muchas especulaciones sobre su salida del programa, la mañana de este viernes 22 de julio la conductora tapatía Galilea Montijo abandonó el elenco de Hoy y dejó en shock a todos los televidentes. Desde hace meses se ha estado especulando que la famosa ya no quiere formar parte de esta emisión y además ahora se rumora que su contrato en Televisa estaría a punto de expirar.

Como se recordará, desde finales del año pasado surgieron especulaciones de que la oriunda de Guadalajara, Jalisco, ya habría negociado con los ejecutivos de San Ángel su salida de la televisora. Diversos medios reportan que la también actriz de 49 años ya estaría harta de las críticas y ataques que recibe diariamente en el matutino de Las Estrellas y por ello habría solicitado un cambio a Univisión para probar suerte con el público estadounidense.

Incluso ella misma llegó a confesar que en los últimos meses ha enfrentado una difícil situación a nivel personal que la ha tenido 'bajoneada', sin embargo, dijo que el amor de las personas que la rodean la ayuda a salir adelante. Aunque cabe resaltar que también existen rumores de que 'La Gali' se habría divorciado de Fernando Reina Iglesias luego de 10 años de feliz matrimonio. La tapatía y el político tienen meses sin aparecer juntos y las últimas veces que ella lo ha mencionado, solo se refiere a él como "el papá de mi hijo".

Mientras que hace unos días la periodista Angélica Palacios reportó hace unos días mediante su canal de YouTube que la también actriz de novelas como Tres mujeres, Amarte es mi pecado y La verdad oculta se encuentra "en la cuerda floja" debido a que este año se le terminaría el contrato en Televisa y señaló que el principal objetivo de Montijo sería que la envíen a trabajar a Univisión, aunque aclaró que no lo podía confirmar.

El sueño de Galilea Montijo sería que ya no trabaje en México, se vaya a EU con su familia y desde ahí conduzca el matutino de Univisión con la fusión Televisa-Univisión. Ahí podría haber un horizonte, el tiempo me dará o no la razón pero lo que es una realidad es que ya no está cómoda ni contenta, me lo informa gente muy cercana a ella y a Televisa", dijo la informante.