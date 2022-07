Adiós TV Azteca: Tras cirugías y 20 años de exclusividad, conductor renuncia y vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien tras 23 años en Televisa renunció a su contrato de exclusividad, confirma nuevo proyecto ¿en TV Azteca? Se trata de Adrián Uribe, quien luego de 20 años siendo talento exclusivo de la televisora de San Ángel decidió no firmar para poder trabajar con otras empresas, aunque en un principio se dijo que había sido despedido y hasta que había buscado una oportunidad en el Ajusco, lo que ahora trascendió que no se concretó pues sí vuelve a Televisa.

El comediante, quien tiene un gran sentido de humor plasmado en los personajes que ha hecho a través de los años, además de que se ha transformado en mujer en varias ocasiones para sus sketches, participó en programas de Televisa como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia, Programa Hoy y 100 Mexicanos Dijieron, sin embargo, impactó a todos al revelar en Ventaneando que ya no tenía exclusividad.

Adrián Uribe se ha vestido de mujer en sketches

Tras anunciar esto, surgieron especulaciones al respecto pues muchos afirmaban que no podía renunciar por una presunta deuda que tenía con la televisora cuando estuvo hospitalizado y casi pierde la vida, mientras que otros afirmaban que ejecutivos se la quitaron, sin embargo, él aclaró que fue él quien renunció a ella: "Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron 'vamos a firmar' y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no", dijo.

Adrián Uribe en 'La Hora Pico'

Tras admitir que se ha hecho varias cirugías para frenar el paso del tiempo en su rostro y luego de ser señalado por usuarios de abusar del bisturí, Uribe fue captado afuera de Televisa San Ángel y reporteros lo abordaron para preguntarle sobre sus nuevos proyectos. En entrevista para el canal de YouTube de Edén Dorantes, Uribe dijo que apenas regresó de Miami, Estados Unidos, donde grabó su nuevo proyecto de la mano de Televisa-Univisión.

Todo muy bien, ahorita vengo regresando de Miami, estuve un mes allá grabando un nuevo proyecto con Televisa-Univisión. Estamos muy felices, una temporada de 10 programas, muy contento con los grandes invitados que tuvimos".

Y sobre el concepto, mencionó que será un late night show: "Próximamente haremos la campaña de presentación a los medios y a ustedes para que nos ayuden a invitar al público a que lo vea. Es un late night show que se grabó allá (...) muy divertido, ya hacía falta un late night para EU y México, es el primer late night que se transmitirá simultáneamente tanto en EU para el público latino y para México", expresó.

Y como su amigo Omar Chaparro tiene su programa Tu-Night con Omar Chaparro por Estrella TV, le preguntaron si lo considera competencia: "No, es para divertir. Yo no hago proyectos para competirle a nadie, de hecho Omar estuvo como invitado en uno de los programas. Tuvimos comediantes e invitados como J Balvin, Ozuna, Fonseca, Gloria Trevi... hemos estado contentos y lo único que te puedo decir es que ya quiero que estrenemos, yo creo que en octubre estrenamos en México".

Adrián Uribe en 'Ventaneando'

El comediante también compartió que sigue radicando en México y tiene mucho trabajo, ya que terminará de grabar una película, además de que espera pronto estrenar la cinta Infelices para siempre que hizo con Consuelo Duval, la cual se ha pospuesto varias veces. De igual forma compartió que también acaba de estrenar por la plataforma Vix una serie con Mónica Huarte y retoma gira con Adal Ramones a partir de septiembre. Sobre su estancia en Televisa pese a que no tiene contrato de exclusividad, comentó:

"Sigo teniendo una relación con Televisa, es mi casa aunque no tengo contrato de exclusividad yo sigo trabajando, este proyecto fue con ellos y estaré ahora sí con quien me contrate. Lo único que puedo decir es tener ese agradecimiento con Televisa y seguir trabajando con ellos, y lo que salga pues adelante", manifestó, asegurando que el mercado anglosajón se está expandiendo para todos y recordó los casos de famosos mexicanos que triunfan fuera de México como Eugenio Derbez y Eiza González.

Sobre su vida familiar, compartió que ya él y su esposa tienen ganas de tener otro hijo, por lo que el próximo año podría dar la sorpresa. Al ser cuestionado sobre su regreso a la empresa de San Ángel, aclaró: "Nunca me he ido la verdad porque he seguido aquí. 'La Máscara' el año pasado fui el conductor e incluso ya habiendo terminado mi contrato de exclusividad, entonces nunca me he ido". Por otro lado, confirmó que no regresará a la conducción de ¿Quién es la máscara? este 2022, aunque se decía que él era candidato.

Ya no estaré en 'La Máscara' porque justo se estrena 'La Máscara' cuando se estrena mi programa y pues obviamente ya no podría estar en los dos proyectos (...) este proyecto que hicimos se llama 'De noche pero sin sueño'", finalizó.

Fuente: Tribuna