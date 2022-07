Adiós TV Azteca: Tras desfigurarse y estar en la cárcel, galán se vuelve mujer y vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien fue uno de los galanes más cotizados en la televisión mexicana, regresa a Televisa luego de haber perdido su contrato de exclusividad en la televisora y estado en TV Azteca. Se trata de Eduardo Yáñez, quien se volvió mujer en uno de sus últimos proyectos y durante más de 40 años de trayectoria estelarizó melodramas como Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje, Amores Verdaderos y Amores con Trampa.

El histrión de 61 años, quien se transformó en una mujer para la serie Mi tío y dejó en shock por su radical cambio físico, reaparece en las pantallas de Las Estrellas este fin de semana, pues será el invitado especial en la Gala Disfuncional de Me Caigo de Risa este domingo. Sí, el guapo galán regresa a la empresa de San Ángel para mostrar su lado más divertido al público y 'caerse' de la risa con los integrantes de la famosa Familia Disfuncional en el programa dominical conducido por Faisy.

Eduardo Yáñez se volvió mujer en 'Mi Tío'

Esto sucede después de que Yáñez estuviera en el ojo del huracán hace unas semanas pues una revista de espectáculos asegurara que padecía cáncer y luego publicara que presuntamente padecía Parkinson, lo que lo tenía preocupado por no volver a trabajar. Molesto, el actor desmintió la noticia y afirmó que sigue trabajando sin ningún problema. "Y no estoy enfermo del mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren (...) Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos", sostuvo.

Lalo no siempre la pasó bien, pues ya había dado varias entrevistas exclusivas al programa Ventaneando de TV Azteca, en donde confesó que luchó muy duro por superar su alcoholismo, ya que vivió mucho tiempo con adicciones hasta que tocó fondo. Como se recordará, el actor perdió a su madre hace unos años, con quien creció en la cárcel durante gran parte de su niñez pues ella era celadora en la prisión Lecumberri y él la acompañaba, donde hasta convivió con presos y recibió consejos de todo tipo.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

Actualmente, el histrión luce muy en forma y ha conservado su atractivo, sin embargo, hace unos años visitó el programa Hoy y alarmó a sus fanáticos al lucir irreconocible y desfigurado, pues se veía hinchado y con varios kilos de más. Él mismo explicó después que esto se debió a que se automedicó por unos dolores que padecía y eso lo hizo hincharse. Al dejar el medicamento, su aspecto regresó a la normalidad y hasta volvió a las telenovelas este 2022 con una participación especial en Corazón Guerrero.

Eduardo Yáñez lucía irreconocible en 'Hoy'

Fuente: Tribuna