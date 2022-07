Ciega y enferma: Tras 13 años retirada, protagonista de Televisa sube 20 kilos y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida exprotagonista de telenovelas, quien dejó la actuación hace 13 años y ahora se dedica a la venta de cosméticos, reaparece públicamente y deja en shock por su cambio físico. Se trata de la exactriz de Televisa Allisson Lozz, quien dio de qué hablar luego de que circulara un video en el que aparentemente un fanático la captó comprando ropa en una tienda de segunda mano en Estados Unidos, sin embargo, lo que más llamó la atención es que lucía con algunos kilos de más.

Lozz saltó a la fama en 2002, a los 10 años de edad, tras participar en el reality infantil Código F.A.M.A. Su carisma y talento la llevó a participar en otros proyectos de la televisora como Alegrijes y rebujos, Misión SOS, Rebelde y hasta protagonizó los melodramas Al diablo con los guapos y En nombre del amor. No obstante, tras hace su último proyecto en el 2009, la actriz se retiró para irse a vivir a Estados Unidos y formar una familia con su esposo Eliu Gutiérrez, con quien se casó en el 2011 y tuvo dos hijas.

El antes y después de Allisson Lozz

Hace poco, Allisson dejó en shock a más de uno al exhibir a través de un video en su cuenta de Instagram que durante su carrera como actriz la pasó muy mal en Televisa, afirmando que sufrió maltrato y abusos. La joven de 29 años originaria de Chihuahua reveló que las jornadas eran muy largas, que no le pagaban bien y que en la mayoría de las producciones en las que trabajó nunca se preocuparon por su salud mental, pese a que necesitaba apoyo debido a su corta edad.

Aunque se sabe que Allisson cambió para siempre los foros de grabación para convertirse en empresaria y hasta ha suplicado a sus seguidores no recordarle sobre su tiempo como actriz y no pedirle fotos ya que ya no asegura que ya no es una persona pública y le provoca mucho dolor revivir su etapa en la televisión, reapareció en redes del programa Hoy pues un fan asegura que grabó a escondidas a la actriz en una tienda donde venden ropa de segunda mano en Estados Unidos.

Twitter @programa_hoy

Fue en el programa de espectáculos Vivalavi donde mostraron el video donde se le puede ver a una joven, que aseguran sería la exactriz, comprando en una tienda de segunda mano, sin embargo, lo que dejó boquiabiertos a internautas fue lo diferente que luce físicamente, pues lucía con varios kilos de más. Aunque otros afirman que son los filtros ya que usualmente Lozz los utiliza bastante en sus redes, se desconoce si en realidad sea ella la que aparece en el clip, pues no se alcanza a distinguir muy bien su rostro.

Afirman que Allisson Lozz fue captada en una tienda

"Se la encontraron en una tienda de segunda mano en Estados Unidos, que aquí lo importante es ver cómo está ahora después de ser la estrella tan bonita de antes, vamos a ver cómo ha cambiado", comentó el presentador Michelle Ruvalcaba para después pasar el video donde aparece una mujer con una blusa rosa y unos lentes blancos en la cabeza. "Ya es una mujer casada, tiene hijos... aparte ella se vio en una situación complicada de salud", relató.

Y la verdad mucha gente la ha criticado que subió de peso pero qué más da que tenga unos kilos de más, lo importante es que tenga salud", indicó el conductor.

A sus casi 30 años, Lozz ya había reaparecido en su cuenta de Instagram y ha demostrado que le gusta usar pelucas para cambiar su look. Aunque de igual forma no se ha confirmado que sí se trate de ella, se supo que la exactriz subió hasta 20 kilos debido a que padece una enfermedad hormonal llamada hipotiroidismo. Además, encendió alarmas hace un tiempo al revelar que doctores le indicaron que podría estar quedándose ciega y que padecía enfermedades crónicas que afectaban su calidad de vida.

Aunque es poco probable que Allisson rompa el silencio y aclare si en realidad se trata de ella en el video, ha dejado bastante claro en otras ocasiones que ya está cansada de que constantemente la cuestionen sobre su paso por las telenovelas y en medios de comunicación se siga hablando de ella, pues ella ya no quiere tener nada que ver con la fama y está dedicada a su vida familiar y a su religión desde hace más de una década.

Les digo con todo cariño, si me ves en la calle no me pidas una foto. Yo no quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo", indicó en abril pasado.

Fuente: Tribuna