De no creer: Reconocida cantante se niega a seguir interpretando exitoso tema por violencia en EU

Los Ángeles, California.- Una de las décadas que más clásicos ha aportado a la industria musical es la década de los 80 y, con la reciente exposición a través de películas o series de televisión como es el caso de Stranger Things de Netflix, las nuevas generaciones han llegado a adoptar varios de los temas más representativos; no obstante, uno podría quedar en el olvido debido a que su intérprete se ha negado a volverlo a cantar luego del aumento de violencia relacionada con armas de fuego en Estados Unidos.

Se trata de la cantante Pat Benatar quien se volviera famosa por el tema Hit me with your best shot, que traducido al español significa 'Dispárame con tu mejor tiro', pues considera, podría salirse de contexto en especial cuando en el país gobernado por Joe Biden los tiroteos han tenido un incremento preocupante, mismos que se han elevado desde lo sucedido en Uvalde, Texas, donde perdieron la vida 21 personas, la mayoría menores de edad.

Cabe destacar que Benatar de 69 años de edad, aclaró para medios locales que, al menos en lo que resta de su gira por la nación americana, el tema no estaría dentro de su repertorio como una forma de protestar por la violencia armada que ahí se vive, lo que secunda las manifestaciones que han ocurrido a lo largo de todo el país para controlar la venta y distribución de armas, mismas que llegan con facilidad a menores de edad quienes se han visto involucrados en estos tiroteos.

"No estamos tocando 'Hit Me With Your Best Shot' y los fanáticos están teniendo un ataque al corazón. Y digo, lo siento, en deferencia a las víctimas de las familias de estos tiroteos masivos, no lo cantaré", manifestó la cantante.

Al momento, no se ha revelado si dejará de interpretar el tema de manera definitiva pues, debido a los reclamos que ha tenido por parte del público que esperan cantarla al unísono, ella solo sugirió que en sus casas pueden reproducir el tema las veces que crean necesario, por lo que no cambiaría de opinión y no metería la canción en este set List. "No puedo decir esas palabras en voz alta con una sonrisa en mi rostro, simplemente no puedo. No voy a subir al escenario y a la telenovela, voy con mis legisladores", aseveró para USA Today.

Hasta este momento, en Estados Unidos se han registrado un total de 356 tiroteos en lo que va del 2022, entre ellos los registrados en Uvalde, Buffalo o Chicago, donde durante el desfile por el Día de la Independencia, un joven atacó desde una azotea a los partícipes dejando cerca de ocho muertos. Estos eventos, algunos también ocurridos en Centros Comerciales del país, han orillado al Gobierno a exigir un mejor control de armas, algo por lo que algunas personas también han protestado pues exigen un derecho a portarlas con libertad, lo que dificulta que haya leyes que eviten la repetición de los hechos.

