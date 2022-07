Divorciada y sin ahorros: Tras amorío con dueño de Televisa y 18 años retirada, actriz llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien tuvo un romance con el dueño de Televisa y abandonó las telenovelas hace 18 años, reaparece en redes sociales del programa Hoy con su nuevo amor luego de dos difíciles divorcios y años de soltería. Se trata de Kate del Castillo, quien hace casi dos décadas se fue a trabajar a Estados Unidos y tuvo que huir de México luego del encuentro que tuvo en 2015 con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán y el actor estadounidense Sean Penn.

Como se recordará, Kate debutó en los melodramas en 1991 y protagonizó producciones de la empresa de San Ángel como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel, sin embargo, desde hace 18 años no hace un proyecto en México. Desde entonces, la protagonista de La Reina del Sur ha trabajado en Telemundo y también fundó la compañía Cholawood Productions con Carmen Cervantes y Emmy Jessica Maldonado.

Kate del Castillo en 'Muchachitas'

Kate comentó que no tenía trabajo y dinero, por lo que así decidió crearse sus propias oportunidades. Además, ha revelado que debido a sus problemas con autoridades mexicanas luego de su reunión con 'El Chapo' en 2015, ya que afirma que buscaron acusarla por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, acabó sin ahorros, pues perdió su patrimonio con los pagos a abogados y tuvo que abandonar México por años.

Tras un supuesto veto de Televisa por pisar los foros de TV Azteca, sus polémicas declaraciones sobre el supuesto 'catálogo' de actrices y tanto escándalo, Kate ahora está en uno de sus mejores momentos pues hace poco empezó a filmar una serie en México y presume por todo lo alto su nueva relación con el director y fotógrafo Édgar Bahena, quien es 10 años menor luego de dos divorcios y haber tenido un amorío con Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, en su juventud.

Y es por ese motivo que su padre, el primer actor Eric del Castillo dio una entrevista al programa Hoy habla sobre el noviazgo de su hija. El histrión dejó en shock al lanzar una súplica a la exestrella de telenovelas, pues afirmó que está muy contento de que ya no esté "sola" como lo estuvo durante varios años y ahora solo espera que formalicen la relación: "Sí por supuesto (que se case), que le diera seriedad a su matrimonio. (Una boda) donde fuera, ojalá fuera aquí en México", expresó.

El histrión comentó que le preocupaba que la única compañera de Kate fuera su perrita Lolita y no quería que siguiera así: "Estuvo mucho tiempo sola, con su perrita nada más, pero ya la perrita Lolita está viejita. Qué bueno que encuentre un hombre que la quiera, que la cuida más que nada". Del Castillo también destapó cómo fue su encuentro con Bahena: "Sí (ya lo conozco), ya estuvo en la casa. Me parece un buen muchacho, nos ha causado muy buena impresión, así que adelante hijita", relató. Y en la cuenta de Twitter del matutino, también recalcaron que Kate ya no oculta su romance y hasta publica fotos juntos.

Instagram @katedelcastillo

