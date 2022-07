La decepcionó: Niurka no quiere saber nada de Juan Vidal tras amorío en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz y bailarina Niurka Marcos dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas confesó que está soltera y que no quiere volver a saber nada del polémico actor Juan Vidal, con quien ella se relacionó sentimentalmente mientras estaban dentro de La Casa de los Famosos. En una entrevista con el programa Venga la Alegría, la cubana lo reveló todo.

Como se sabe, la llamada 'Mujer Escándalo' fue una de las personalidades que más dio de qué hablar en el reality de Telemundo y es que además de sus peleas con otros integrantes de la casa, también mostró su lado más lindo cuando cayó rendida ante los encantos de Vidal. En varias ocasiones los famosos mostraron que tenían mucha química y dejaron claro que sí se gustaban luego de protagonizar tremendo beso.

Niurka y Juan tuvieron fugaz romance

Aunque muchos llegaron a pensar que este tórrido amorío solo era para que Niurka y Juan ganaran popularidad entre el público, cuando ella fue eliminada del programa hizo la promesa de que se reencontraría con su galán fuera de cámaras para ver si podían entablar una relación. Incluso cuando dejó La Casa de los Famosos, la actriz rubia defendió al nacido en República Domicana de las declaraciones que hizo su exnovia Cynthia Klitbo en su contra.

La villana de melodramas de Televisa tachó a Vidal de ser un "chichifo" y mala paga, además de que señaló que se portó muy mal mientras eran novios y le advirtió a Marcos que no cayera en sus garras. Por su parte, la cubana comentó tajante que no le interesaban estas declaraciones: "Cada quien habla de la fiesta como le va, entonces hay que ver cómo me va a mí, a lo mejor a mí me va muy rico y yo lo voy a aprovechar", dijo la exesposa de Juan Osorio.

Cynthia Klitbo habló muy mal de Juan Vidal

Asimismo, no dejó de presumir que Juan estaba muy bien 'dotado' y hasta reveló que tuvieron intimidad varias veces dentro del reality. Lamentablemente, Niurka acaba de confesar que el galán de novelas también la decepcionó a ella y señaló que no le interesa volver a saber de él. En una entrevista desde el Aeropuerto de la CDMX, la llamada 'Mujer Escándalo' confesó que el dominicano no la buscó tras salir de La Casa de los Famosos como se habían prometido.

Él dijo dentro de la casa que quería que nos volviéramos a encontrar y yo vine de Mérida por eso, cumpliendo lo que nosotros prometimos dentro", declaró ante las cámaras de TV Azteca.

¿Pero cuál fue la razón ? Vidal no hizo nada para tratar de entablar comunicación con ella luego de ser el más reciente eliminado: "Pude hablar con él porque mi mánager se conectó con uno de los asistentes de la producción y él le pasó el teléfono. Lo único que le dije fue: 'No quiero hablar contigo'". Niurka asegura que ella y el actor de 45 años tienen puntos de vista muy diferentes y por ello es mejor que cada quien tome su camino.

No lo pude ver para nada, ni se comunicó conmigo ni me habló por teléfono. Sabía que él era así, desde adentro de la casa y si haces eso en la vida real no me gusta, somos personas muy diferentes".

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva