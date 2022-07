Se volvió mujer: Tras estar en la cárcel y veto de Chapoy, exconductor de TV Azteca vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico exconductor de TV Azteca, quien presuntamente tuvo un fuerte pleito con la periodista Pati Chapoy y hace poco sorprendió al volverse mujer, dejó sin palabras a los televidentes debido a que esta mañana de viernes se unió al programa Hoy luego de haber renunciado a Televisa hace unos años. El famoso perdió su contrato de exclusividad y decidió irse a la competencia, pero ahora vuelve a casa.

Se trata del también actor y comediante Facundo, quien hizo su debut en la televisora de San Ángel a finales de los 90's conduciendo distintos programas de Telehit como Chavoz (1997-1998), Central de Música (1998), Depasónico (1998-2000) y luego saltó a la TV Abierta en el Canal 5 donde condujo los programas Toma Libre, Incógnito y Turnocturno, que lo llevaron al éxito internacional.

El presentador de 44 años, quien hace poco sorprendió transformándose en mujer al ser caracterizado como drag queen, siempre cautivó al público por su sentido del humor irreverente y sus pesadas bromas, que alguna vez lo metieron en serios problemas. En una ocasión fue encarcelado en Cuba luego de las autoridades lo sorprendieran grabando sin permiso, por fortuna, libró la pena que era de al menos 20 años.

En el 2016 Facundo se quedó sin contrato de exclusividad en Televisa y se fue a trabajar al canal Fox Sports y luego se unió a la empresa del Ajusco, pese a que en varias ocasiones habló pestes de sus conductores. Al llegar al canal, se especuló que no se llevaba bien con Pati Chapoy pero luego él mismo lo desmintió y aseguró que la propia producción del programa Ventaneando inventó este chisme para "hacer ruido".

En TV Azteca el originario de la CDMX apareció en emisiones como Venga la Alegría, La Isla y La Resolana, además de que condujo sus propios programas Resistiré, Mi pareja puede y Cazatesoros. Se dice que estos dos últimos resultaron ser todo un fracaso ya que sus números de audiencia jamás cumplieron con lo que querían los ejecutivos de la empresa. Tras unos meses fuera del aire, Facundo firmó contrato para volver a Televisa.

Durante la mañana de este viernes 22 de julio el controversial conductor por fin pudo volver al foro del programa Hoy luego de varios años ausente y se unió al elenco para promocionar el estreno de su nuevo programa ¿Cuál es el bueno? que se transmitirá por Canal 5. Facundo platicó con Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Mauricio Barcelata, 'El Indio Brayan' y Tania Rincón, a quien le hizo una broma por cambiarse de televisora.

El hijo pródigo vuelve a casa, la profecía se está cumpliendo, voy siguiendo a Tania, a donde va Tania voy yo", dijo el comediante al arrancar su entrevista.

Facundo comentó que todos los presentes en el set de Hoy ya sabían de qué trataba la dinámica de ¿Cuál es el bueno? pues participaron en los programas que se comenzarán a transmitir a partir del lunes, sin embargo, dijo que la única que no había sido invitada era Andrea Escalona: "Invito a tres famosos, amigos, quizás y no has ido porque no eres (amiga), no me has invitado a echar unas carnitas", expresó mientras Andreita se mostraba incómoda.

El conductor explicó que la querida Mariana Echeverría será la conductora de backstage del programa, lo cual lo tiene muy contento y adelantó que la madrina de esta primera temporada será nadie más y nadie menos que 'La Legarreta', señalando que para él fue todo un honor tener a una personalidad de su talla en el arranque de ¿Cuál es el bueno?: "Andrea Legarreta está en el estreno, yo como conductor que te la pongan a ella enfrente uno se pone más nervioso, pero es garantía de rating", añadió.

