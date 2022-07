Se volvió mujer: Tras 'salir del clóset' y perder 10 kilos, famoso galán de Televisa llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa, quien llegó a México en 2009 y desde entonces ha destacado por su trabajo en exitosas telenovelas, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Julián Gil, quien ha dejado en shock a sus fanáticos en el pasado al volverse mujer en una obra de teatro y al revelar que padeció cáncer de piel el año pasado y mantuvo en secreto la enfermedad. Ahora, el actor está en su mejor momento y revoluciona las redes al mostrar las chanclas más divertidas del verano.

El histrión argentino-boricua debutó en los melodramas mexicanos de San Ángel en 2009 dando vida a 'Ulises Villaseñor' en la telenovela del 2009 Sortilegio, donde salió del clóset en la ficción pues interpretó a un personaje bisexual. Y es que Gil nunca ha temido enfrentar un reto actoral, pues en su última telenovela La Herencia perdió 10 kilos y transformó su look para dar vida a 'Próspero'. En la puesta en escena Divorciémonos mi amor, se transformó en una exuberante mujer, con peluca, tacones y hasta pechos postizos.

Como se recordará, el actor de La que no podía amar, Hasta el fin del mundo y Por amar sin ley, lamentablemente no ha podido ver a su hijo Mateo, a quien procreó con su expareja Marjorie de Sousa, debido a problemas con la actriz. No obstante, ahora sostiene una relación con la conductora de TUDN Valeria Marín y está mejor que nunca. Este jueves, desde Puerto Rico a donde acudió para los Premios Juventud 2022, Gil divirtió a más de uno pues presumió sus divertidas pero poco glamurosas chanclas de pescado.

Sí, a través de unos videos que publicaron los famosos Jomari Goyso y Daniel Elbittar en sus cuentas de Instagram, mostraron los raros zapatos que utilizó el histrión sin pena alguna. Ambos se reían del estilo de Gil, mientras que él lo defendía y hasta les decía que les iba a regalar unas porque sabían que las deseaban. "Te las voy a regalar", le decía a Goyso, mientras él le respondía: "te voy a decir una cosa, si tu novia te ve así en la mañana y te sigue amando, eso es de verdad".

"Todo mundo me vacila por las chanclas de pescado y todo mundo las quiere", sostuvo Julián mientras Elbittar, quien interpretó al villano 'Pedro' en La Herencia, lo grababa. Cabe mencionar que, aunque en 2019 perdió su contrato de exclusividad, se ha mantenido activo en la actuación y ya confirmó que viene un nuevo proyecto. El actor y conductor colabora en República Deportiva por TUDN pero muy pronto estrenará su propio show Siéntese quien pueda, por Unimás (empresa creada tras fusión entre Televisa y Univisión).

