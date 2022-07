Shock en la farándula: Suegra de Jacqueline Bracamontes se lleva tremendo susto en París

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada de este viernes, 22 de julio, el esposo de Jacqueline Bracamontes, el corredor de carreras, Martín Fuentes, compartió un corto video, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que se ve que la suegra de la actriz se lleva tremendo susto en las calles de París, Francia, país al que la famosa familia fue se fue de vacaciones. Según datos del padre de Carolina y Renata, los gritos de la mujer se podían escuchar hasta el hotel.

Resulta ser que durante el día de hoy, Martín Fuentes, publicó un video a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde se ve que, de alguna manera, convenció a su madre, Doña Virginia Telich, de subirse junto con él a un Uber Scooter; sin embargo, parece ser que esta experiencia fue sumamente aterradora para la progenitora del corredor, ya que, no ocultó su miedo al comenzar a gritar luego de que el vehículo agarró velocidad.

¡Te juro que me voy a caer!", declaró Doña Virginia Telich

En el video se pueden escuchar las risas de las personas que presenciaron la escena, probablemente, entre ellas se encontraba la protagonista de Sortilegio, Las Tontas No Van Al Cielo y la actriz de Rubí (2004), quien seguramente se encontraba filmando la jocosa anécdota. Por otro lado, los seguidores de Martín Fuentes, no pudieron evitar reaccionar admirados, ya que, pese a la evidente incomodidad de Doña Virginia Telich, no se 'echó para atrás' y se mantuvo arriba del vehículo.

De acuerdo con algunas publicaciones de Bracamontes, Martín Fuentes fue quien costeó el viaje a París, y solo fue la pareja y la suegra de la famosa, ya que, según las fotografías de la exconductora de Así se baila, también fueron sus cinco hijas y la propia madre de Jacqueline, hecho que la famosa agradeció a su esposo, ya que, ella mencionó que no le agradaba la idea de llevar a sus pequeñas, porque consideraba que, debido a su edad, no recordarían su aventura en Francia; sin embargo, se retractó afirmando que ha sido una experiencia increíble con toda su familia.

